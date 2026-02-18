Nuevas confirmaciones en el Muelle Live Alicante: Loquillo, la Gossa Sorda, la Reina del Flow y el Muelle Family

El espacio polivalente de El Muelle Live, en pleno Puerto de Alicante, refuerza su apuesta musical y se prepara para recibir en los próximos meses a artistas de primer nivel del panorama nacional.

A la programación se incorporan ahora Loquillo, La Gossa Sorda, La Reina del Flow y El Muelle Family, que se suman a nombres ya anunciados como Raphael, Vanesa Martín, Miguel Ríos, Sergio Dalma, Pablo Alborán, Marta Santos, Carlos Sadness y Niña Polaca además del Festival AMA, con La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda (Danza Invisible).

Con el Mediterráneo como telón de fondo y a escasos minutos del centro urbano, El Muelle Live se consolida como uno de los grandes polos de ocio y cultura en Alicante, con una agenda que combina conciertos y festivales con eventos deportivos, propuestas gastronómicas y actividades pensadas para todos los públicos.

Loquillo desembarcará en Alicante el próximo 15 de agosto con su gira ‘Corazones Legendarios’. Más de 45 años al pie del cañón avalan la trayectoria de José María Sanz Beltrán, ‘el Loco’, la figura más longeva y emblemática del rock español.

Tras arrasar en recintos como el Movistar Arena de Madrid o el Sant Jordi Club de Barcelona y colgar el cartel de completo en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Valencia, Gijón o A Coruña en el último trimestre de 2025, la gira suma una parada destacada en Alicante.

Casi una década después de su despedida, La Gossa Sorda regresa a los escenarios con ‘A Tornallom’, una gira profundamente simbólica que nace del impulso emocional y colectivo de reencontrarse con su público.

Foto de archivo de El Muelle Live.

El regreso de la banda valenciana, liderada por Josep Nadal, no es solo musical, sino también ideológico: una reafirmación de sus raíces, de la reivindicación y de la energía que ha marcado su trayectoria.

El Muelle Live será escenario el 6 de junio de este esperado reencuentro, imprescindible para los seguidores de una de las formaciones más influyentes de la música en valenciano.

El fenómeno global La Reina del Flow, producido por Caracol Televisión y difundido por Netflix, vuelve a España con una ambiciosa gira por los principales recintos del país, que arrancará el 13 de junio en Alicante.

Tras el éxito de 2025, ‘La Reina del Flow’ regresa con Charly Flow (Carlos Torres) al frente del cartel, junto a Yoni Trejos (Jay Torres), María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Drama Key y Kevin Bury. El público podrá disfrutar en directo de los grandes éxitos de la serie como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’, en un espectáculo que celebra la fuerza global de la música latina.

La iniciativa de El Muelle Family tendrá lugar todos los domingos a partir de las 11h de la mañana desde el 8 de marzo, ofreciendo una invitación a disfrutar El Muelle Live desde otra mirada: la del tiempo compartido en familia.

Un espacio donde cultura, ocio, creatividad y gastronomía se unen para vivir el recinto en familia. En esta nueva propuesta se programarán talleres para aprender trucos de magia, descubrir cómo reciclar materiales para crear cuentos, iniciarse en la robótica, explorar el circo en primera persona y muchas otras propuestas educativas y divertidas.

La Gossa Sorda actuará el próximo 6 de junio en El Muellle Live Alicante.

Y en el escenario, grupos con versiones y tributos de canciones que forman parte la banda sonora de nuestra vida, esas que queremos transmitir a nuestros hijos porque siguen emocionándonos con el paso del tiempo. Y aquí podemos cantarlas juntos.

Todo ello acompañado de la nueva zona gastro del recinto, pensada para convertir cada domingo en una experiencia completa para todas las edades.

Otras grandes citas

La programación de El Muelle Live se completa con otros eventos destacados que refuerzan su apuesta por una oferta cultural diversa y de calidad.

Foto de archivo de El Muelle Live.

El viernes 27 de marzo (últimas entradas a la venta), La Fúmiga llegará a Alicante con 'L’últim abraç', su gira de despedida tras más de una década de trayectoria, 500 conciertos y millones de reproducciones, en un concierto único concebido como una celebración y homenaje a la música popular valenciana.

El sábado 28 de marzo, se estrenará Latin Paradise Fest, una experiencia explosiva donde el ritmo, el baile y la energía latina serán protagonistas, con dj's internacionales como DJ Byron, DJ Sambrano, DJ Walter Min Serrat, DJ Champion, DJ J.L, DJ Pimploy, DJ Erick Sambrano, DJ Iván y DJ Moya, además de un artista sorpresa, la Orquesta Combo Alicante, batucada en directo y una espectacular actuación de salsa caleña.

El 11 de abril, el recinto acogerá el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, una tarde-noche cargada de nostalgia con los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda de Danza Invisible. Además, no faltarán los grandes himnos de los 80 y 90, de la mano de los DJ’s Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales, que hicieron bailar a toda una generación.

El domingo 19 de abril tendrá lugar Cinema Paradiso – Especial Vehículos Clásicos y Singulares, una jornada emblemática para los amantes del motor que reunirá más de 100 coches y motos clásicas, combinando exposición, música y gastronomía en un entorno privilegiado.

El 24 de abril, con las últimas entradas a la venta, Marta Santos emocionará al público con su voz y su historia personal, consolidándose como una de las artistas emergentes más queridas del panorama nacional. Con versiones virales como Las Cosas Pequeñitas o La Bachata, y temas propios como Cerquita de Mí, ha conseguido abrirse un hueco en la escena musical y el corazón de miles de oyentes.

El 25 de abril se presentarán Los Atardeceres del Muelle, el ciclo de conciertos de los sábados en El Muelle Live, una experiencia para disfrutar de la música al ritmo del atardecer desde las 16:30h.

La inauguración del 25 de abril contará con las actuaciones de Carlos Sadness, Niña Polaca y las sesiones dj de Juanca & Pope Supersubmarina DJ Set y Fascinado Club, en una jornada indie 100% pensada para vivir la tarde, el mar y la música en un entorno privilegiado con vistas a la ciudad y al mar mediterráneo.

El 26 de abril, Nacho Cano transformará Alicante, con su aclamado musical Malinche Sinfónico, en una experiencia inolvidable en un espectáculo innovador que fusiona la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de una banda de rock y la voz de los protagonistas que marcaron este acontecimiento histórico. Con un impactante montaje audiovisual y una puesta en escena formada por cuatro músicos, cuatro cantantes y 41 integrantes de orquesta.

El 29 de mayo, el rock en español brillará con Miguel Ríos, una de las voces más legendarias de nuestra música. El artista granadino llegará a Alicante con un concierto cargado de clásicos atemporales y toda la fuerza que lo ha convertido en un referente absoluto durante décadas.

Pablo Alborán presentará el 9 de julio en Alicante su nueva gira Global Tour Km.0, una cita imprescindible para disfrutar en directo de la magia, la voz y el carisma del artista malagueño, con un espectáculo renovado y una producción de primer nivel.

El viernes 17 de julio La Gira OT 2025 hará parada en Alicante con el espectáculo del talent show musical que ha conquistado a miles de fans, con los 16 concursantes interpretando los grandes éxitos de la edición en un show lleno de energía y emoción.

Sergio Dalma actuará el 22 de agosto con su gira Ritorno a Via Dalma, un homenaje a la música italiana que celebra el 15º aniversario de Via Dalma, el álbum que revolucionó el mercado musical español.

La sensibilidad y la cercanía llegarán el 11 de septiembre de la mano de Vanesa Martín con su Casa Mía Tour 2026. Tras el éxito de su noveno álbum de estudio, la artista malagueña presenta su gira más íntima, honesta y personal, un espectáculo concebido como un refugio sonoro y emocional.

Raphael regresará a los escenarios de Alicante el 26 de septiembre con Raphaelísimo, un espectáculo que eleva aún más la grandeza de una trayectoria incomparable, de un artista eterno que continúa emocionando a públicos de todas las generaciones.

Toda la programación actualizada y la venta de las diferentes modalidades de entradas se encuentra disponible en la web oficial www.elmuellelive.com.