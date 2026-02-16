Aemet lo confirma: Alicante empieza la semana con vientos fuertes de hasta 70 km/h y una subida de temperaturas

Tras varios días marcados por el viento en Alicante, este lunes la situación apenas cambia. Aunque el final de la borrasca ya se asoma en el horizonte, conviene no bajar la guardia: gran parte de la provincia continúa este lunes en alerta amarilla por rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El episodio mantiene el pulso, especialmente en zonas expuestas, y llega acompañado de un detalle que no pasa desapercibido: las temperaturas empiezan a subir, dejando atrás el ambiente más fresco del fin de semana.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes apunta a una jornada con intervalos nubosos en la Comunitat Valenciana. El protagonista vuelve a ser el viento, que sopla del oeste y noroeste, con intensidad de moderada a fuerte.

Precisamente el viento es el que ha complicado el incendio que se declaraba a primera hora de este lunes en una vivienda del barrio Miguel Hernández, y que ha terminado propagándose rápidamente por cuatro viviendas de dos bloques distintos, debido al material con el que se construyeron en el año 1948: paja y cañizo.

Las rachas más intensas se esperan en el interior, aunque Aemet también ve probable que se noten con fuerza en puntos del litoral, especialmente en las costas de Valencia y Alicante.

Además, el termómetro tiende al alza. En las capitales de provincia, las máximas del domingo y las mínimas de este lunes reflejan un escenario suave: Alicante registró 19,9 grados de máxima y 14,2 de mínima, mientras que València se movió en 19,9 y 13,6, y Castellón en 20,6 y 12,5.

De cara al martes, el panorama se estabiliza. Aemet prevé un cielo más limpio, con poco nuboso o despejado, y temperaturas con ligero ascenso o sin grandes cambios, aunque el viento seguirá soplando del oeste y noroeste con intensidad, con opción de rachas fuertes en el interior durante la mañana.

Por otro lado, la predicción marítima mantiene una jornada movida, con viento del oeste y suroeste de fuerza 4 a 6, e incluso alcanzando 7 de forma local al final del día.

El resultado es un estado del mar con marejada a fuerte marejada en las aguas costeras de Castellón, Valencia y Alicante.

12 comunidades en alerta

Mientras Oriana empieza a perder fuerza, el mapa de avisos sigue cargado en buena parte del país. Doce comunidades autónomas continúan este lunes bajo alerta por distintos fenómenos, según Aemet.

El aviso más destacado se sitúa en Cataluña, donde se ha activado el nivel naranja por rachas que pueden llegar a 90 km/h en puntos del prelitoral norte de Tarragona, según explican desde la Agencia EFE.

En nivel amarillo por viento aparecen también Andalucía, Aragón, Murcia, la Comunitat Valenciana y Melilla, además de otras zonas de Cataluña, con rachas que rondarán los 70 km/h.

El oleaje es otro de los factores a vigilar. Hay avisos amarillos en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana y Melilla, con previsiones que apuntan a olas que pueden alcanzar hasta cinco metros en algunos puntos.

Las lluvias, por su parte, quedan más concentradas en el norte peninsular, con avisos en Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco, donde pueden acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Además, el episodio deja avisos por riesgo de aludes en Aragón, Navarra y Cataluña. En Canarias, la alerta llega por el polvo en suspensión, que reducirá la visibilidad hasta unos 3.000 metros.