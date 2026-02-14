Cuidado con estas estafas en San Valentín al comprar online: "Tu peor enemigo son las prisas"

En pleno San Valentín, los ciberdelincuentes han encontrado un autoregalo perfecto. Los datos personales.

Según un informe de Check Point Software Technologies, las estafas digitales se han multiplicado en las últimas semanas aprovechando la fiebre de las compras de última hora, las ofertas románticas y el auge de las apps de citas.

Los analistas de la compañía advierten de un aumento del 44% en el registro de dominios temáticos vinculados a San Valentín.

Mientras que en 2025 se creaban unos 474 al mes, solo en enero de 2026 se registraron 696, y en los primeros cinco días de febrero ya se habían detectado 152 más. Casi todos estos sitios, un 97,5%, permanecen sin clasificar, lo que significa que podrían activarse repentinamente para engañar a los usuarios justo antes o el mismo 14 de febrero.

Detrás de estos dominios se esconden falsos comercios, campañas de phishing y suplantaciones de marcas conocidas.

Citas falsas y suplantaciones

El fraude también se extiende al terreno emocional. En enero, los investigadores localizaron más de 700 dominios que imitaban a plataformas de citas, como Tinder, un 9% más que el mes anterior.

Algunos son aparentemente inofensivos, pero otros replican hasta los mínimos detalles de las páginas originales. Uno de los casos más llamativos es tinnder[.]cf, un clon que usaba la técnica del typosquatting —pequeñas variaciones ortográficas— para engañar a usuarios despistados y apoderarse de sus contraseñas.

“El problema no es solo técnico, sino emocional”, advierten desde Check Point. “Las prisas, la ilusión y la confianza en marcas populares crean el contexto perfecto para que los ataques prosperen”.

Cómo protegerse del amor digital

Ante este panorama, los expertos recomiendan extremar las precauciones y seguir seis medidas básicas de seguridad:

- Comprar solo en comercios de confianza, evitando webs con nombres sospechosos o precios demasiado bajos.

- Verificar las URLs antes de introducir datos personales o de pago, especialmente ante pequeños errores o añadidos extraños.

- Desconfiar de métodos de pago inusuales como criptomonedas o tarjetas regalo.

- Descargar apps únicamente desde tiendas oficiales como App Store o Google Play.

- Ignorar mensajes o correos promocionales no solicitados, típicos del phishing en estas fechas.

- Activar la autenticación de doble factor (MFA) para proteger las cuentas, incluso si las contraseñas son robadas.

En definitiva, en un mes en el que el amor se mezcla con las compras impulsivas, la mejor defensa sigue siendo la calma. Como recuerdan desde Check Point: “En San Valentín, tu peor enemigo son las prisas”.