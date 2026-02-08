Aemet establece el aviso amarillo en la Comunitat Valenciana por vientos de hasta 70 kilómetros por hora

El viento golpea las palmeras con la Virgen del Sufragio en Benidorm. Pablo Miranzo. EFE

El viento sigue instalado en la Comunitat Valenciana y no desaparece tras semanas de episodios recurrentes en varios puntos del territorio.

Este domingo vuelve a ser una jornada marcada por las rachas intensas, especialmente en zonas del interior y en el litoral, con avisos activos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La situación afecta a las tres provincias y mantiene en alerta a los servicios de emergencias, que continúan con el seguimiento del episodio. Aunque el día transcurre sin grandes incidencias, las rachas registradas evidencian la fuerza del temporal.

El episodio no se limita a hoy. La previsión de Aemet extiende los avisos al lunes y al martes, con especial atención a Castellón, Valencia y Alicante, donde se esperan nuevos picos de viento.

El viento que sopla este domingo en la Comunitat Valenciana ha dejado rachas máximas de 74 kilómetros por hora en las últimas horas en el aeropuerto de El Altet (Alicante), según Emergencias de la Generalitat.

En su cuenta oficial de X, el 112 ha informado del seguimiento del episodio de vientos en las tres provincias. A las 16 horas, ni los bomberos de Castellón ni los de Alicante han referido ningún servicio relacionado con el episodio.

Según publicaba la Agencia EFE, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha realizado seis servicios, aunque sin que se hayan detallado incidencias graves vinculadas al viento.

Los registros más altos

En la provincia de Alicante, además de El Altet, se han registrado rachas de 68 km/h en Villena, 64 km/h en Alcoi y 59 km/h en Orihuela, según datos facilitados por Emergencias a partir de información de Aemet.

En Castellón, los registros más relevantes de las últimas horas han sido los 63 kilómetros por hora de La Pobla de Benifassà-Fredes, 62 km/h de Vilafranca y 60 km/h de Morella.

En la provincia de Valencia, los datos más destacados han sido los 66 kilómetros por hora de Miramar, los 65 km/h de Xàtiva, los 62 km/h de Utiel y los 58 km/h registrados en el observatorio de Viveros, en la ciudad de València.

Avisos para este domingo

Aemet ha establecido para este domingo el aviso nivel amarillo en el interior norte de Castellón por vientos del noroeste que, entre las 14:00 y las 23:59 horas, podrían alcanzar rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

También hay aviso nivel amarillo entre las 6:00 y las 23:59 horas en el interior sur de Valencia, y en el interior de Alicante y su litoral sur, por vientos del noroeste con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En este contexto, la previsión mantiene la atención sobre las zonas más expuestas del interior, donde las rachas suelen alcanzar sus valores más altos.

Avisos para este lunes

El viento no se despide con el domingo. Para este lunes, entre las 21:00 y las 23:59 horas, Aemet ha establecido el aviso nivel amarillo en el interior de la provincia de Castellón y el interior norte de la de Valencia por vientos del oeste que podrían alcanzar rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

También se activa el aviso amarillo en el interior de la provincia de Alicante y su litoral norte, y en el interior sur de Valencia, por vientos del oeste que podrían alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora.

La previsión apunta a un repunte de intensidad en la recta final del día, con especial impacto en las comarcas interiores.

Avisos para el martes

Aemet mantiene los avisos para el martes desde la medianoche y durante prácticamente todo el día.

Entre las 00:00 y las 23:59 horas del martes, se ha establecido el aviso nivel amarillo en el interior de Castellón y el interior norte de Valencia por vientos del oeste que podrían alcanzar rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

En el interior de Alicante y su litoral norte, y el interior sur de Valencia, el aviso también se mantiene por rachas de 70 km/h.

Además, hay aviso amarillo entre las 12:00 y las 23:59 horas de ese día en el litoral norte y sur de Valencia por vientos del oeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.