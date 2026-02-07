El refrán Alicantino que no se entiende en el resto de España: se puede malinterpretar

En cada rincón de España hay palabras, dichos y expresiones que forman parte del paisaje sonoro cotidiano, pero que fuera de ese lugar se convierten en un pequeño misterio.

Alicante no es una excepción. Entre sus giros más característicos hay un refrán breve, directo y muy expresivo que, para los alicantinos, es casi una seña de identidad, pero que al resto del país puede sonarle raro, incluso conflictivo.

Lo que para uno es una muestra de carácter y humor local, para otros puede interpretarse como un enfado, un desplante o, sencillamente, algo incomprensible.

El refrán alicantino que más desconcierta al resto de España es, sin duda, ese contundente y expresivo: "¡Nyas, coca!", una frase que, fuera de la provincia, se puede malinterpretar o ni siquiera entender.

Un enfado que suena a fiesta

En Alicante, "¡Nyas, coca!" suele salir de la boca cuando alguien se enfada, se indigna o quiere remarcar que lo que acaba de pasar “te lo has ganado a pulso”.

Para un oído de fuera, la mezcla de una interjección rara y una palabra asociada a la gastronomía puede sonar casi cómica, pero el tono, el contexto y el momento la convierten en un pequeño "golpe en la mesa" lingüístico.

Qué significa

"Nyas" es una interjección coloquial que viene de una forma verbal relacionada con "jas" y que, en castellano, se aproxima a un "¡toma!".

El Diccionario Normativo Valenciano recoge su uso para invitar a alguien a aceptar algo que se le ofrece, aunque en la calle se ha cargado de matices de desafío, resignación o enfado según cómo se diga.

"Coca" alude a la célebre torta valenciana, uno de los iconos de la gastronomía de la Comunidad Valenciana y muy presente en la provincia de Alicante.

Juntas, las dos palabras podrían traducirse libremente como un "¡toma, torta!" dicho con ironía, enfado o sorna, dependiendo del contexto.

Del caldo a la coca

La expresión conecta muy bien con un refrán castellano que todo el mundo reconoce: "Al que no quiere caldo, dos tazas".

Esa segunda parte del dicho se usa sola para expresar que, si rechazas algo o te quejas, la vida puede ponértelo aún más difícil y tendrás que aceptar, casi por obligación, lo que viene.

"¡Nyas, coca!" juega un papel similar: resume en dos palabras la idea de “ahora te aguantas con lo que hay”, pero envuelta en sabor local, con una torta en lugar de un caldo y con el carácter directo del habla alicantina.

Malinterpretación

Fuera de Alicante, la frase tropieza con varios obstáculos.

La interjección "Nyas" no forma parte del castellano estándar, de modo que muchos no identifican ese "¡toma!" que hay detrás.

"Coca" se asocia a otros significados en diferentes contextos de España y, sin la referencia a la torta valenciana, la mente del oyente puede irse por caminos totalmente ajenos a la gastronomía.

El tono enfadado o burlón del hablante hace que la expresión suene a insulto, aunque en realidad funciona más como un remate irónico que como un ataque directo.

Por eso, lo que en Alicante es casi un guiño cultural lleno de complicidad, en otras provincias puede parecer una descalificación extraña o incluso grosera.

Identidad alicantina

"Nyas, coca" se ha consolidado con los años como una expresión propia de la cultura alicantina, hasta el punto de saltar de la conversación diaria a las fiestas oficiales.

Está muy ligada al mundo de las Hogueras, y una céntrica barraca llegó a usarla durante años como nombre de su agrupación, vinculada a la comisión de Ruperto Chapí.

Así, lo que para muchos españoles es un enigma lingüístico o un posible malentendido, para los alicantinos es casi un sello de identidad.