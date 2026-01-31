El pueblo de Alicante con un curioso santuario construido al estilo de Gaudí: muchas parejas lo eligen para casarse

Existen lugares que no dejan indiferentes a nadie tras visitarlos. Lugares que parecen sacados de un cuento o de una película

A pocos kilómetros del Mediterráneo, en el corazón de Novelda, se alza una joya arquitectónica que parece escapada de Barcelona. Se trata del Santuario de Santa Magdalena.

Su silueta, con formas onduladas, mosaicos de colores y torres que recuerdan al modernismo catalán, desconcierta a muchos visitantes que se preguntan qué hace una obra "gaudiniana" en este tranquilo rincón del interior alicantino.

Lo cierto es que Gaudí nunca estuvo aquí. La obra es fruto del ingenio de un noveldense, José Sala Sala, arquitecto y discípulo del modernismo de principios del siglo XX. Inspirado por el templo de la Sagrada Familia y las líneas naturales del arte modernista, diseñó esta peculiar iglesia que comenzó a construirse en 1918 sobre una pequeña colina con vistas a los campos de uva y azafrán.

El resultado es un santuario que parece tallado en sueños con fachadas adornadas con piedra local y fragmentos de cerámica, arcos parabólicos, motivos florales y un interior íntimo que mezcla tradición y fantasía. No es de extrañar que muchas parejas elijan este lugar para darse el "sí, quiero".

Enmarcado entre los tonos dorados del atardecer y el paisaje montañoso, el santuario ofrece una atmósfera casi mágica para celebrar el amor.

Más allá de su arquitectura, el lugar tiene un valor simbólico especial para los noveldenses, que cada verano celebran allí las fiestas en honor a Santa María Magdalena, patrona del municipio.

Y es que subir hasta el santuario es casi un ritual y es ideal para dar un paseo entre almendros, el rumor del viento y al final, la vista panorámica del valle.

Si te atraen los lugares con historia, arte y un punto de misticismo, Novelda merece una visita. Entre el aroma a jazmín y la piedra dorada del santuario, uno siente que el tiempo se detiene, como si Gaudí hubiese dejado un guiño secreto escondido en el interior de Alicante.

Si bien es cierto que el diseño fue hecho por José Sala Sala, posteriormente la construcción fue ejecutada por los maestros de obras noveldenses Ceferí Escolano y Antoni Amorós. El proyecto comenzó en 1918 y no fue terminado hasta 28 años después, en el año 1946.

También cabe destacar que para la financiación de las obras se emplearon diferentes recursos, concretamente: las galas líricas de zarzuela en donde intervinieron el director orquestal Asterio Mira, el barítono noveldense Eduardo Mateo-Quirant y su mujer, la tiple Josefina Landete (padres ambos de Paloma Mairant), entre otros.