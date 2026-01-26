Esta es la fiesta más antigua de Alicante, con 500 años: pasacalles, arroces y la bendición de animales

Alicante acaba de despedir este fin de semana la primera fiesta de barrio del año y lo ha hecho a lo grande. El Porrate de San Antón ha vuelto a llenar de ambiente las calles, la plaza de toros y los espacios más emblemáticos del entorno con pasacalles, concursos, tradiciones centenarias y miles de vecinos dispuestos a celebrar sin mirar el reloj.

Una cita que, una vez más, confirma que el arranque del calendario festivo en la ciudad se vive en la calle.

No es una fiesta cualquiera. San Antón es oficialmente la celebración más antigua de Alicante, con más de 150 años de historia documentada, aunque las referencias apuntan a que su origen podría remontarse a más de cinco siglos atrás.

Ya entonces era costumbre acudir a la ermita para visitar la imagen del santo y aprovechar la ocasión para montar 'paraetas' en las que se vendían productos agrícolas y animales de cría, un espíritu popular y comercial que todavía hoy se mantiene.

Ese carácter abierto y participativo ha marcado también el Porrate de este año, que se ha despedido este domingo con uno de sus actos más multitudinarios.

La Bendición de Animales, celebrada al mediodía en la plaza de toros de Alicante, ha cerrado el programa "con la mayor participación de los últimos año", como ha afirmado Rocío Santacruz, presidenta de la Comisión de Fiestas.

Miles de familias han acudido con sus mascotas para recibir la bendición del párroco de Nuestra Señora de la Misericordia, Manuel Llopis, desde un escenario instalado en el ruedo.

El ambiente festivo ha sido la constante durante todo el fin de semana, con una programación que ha combinado tradición y ocio.

Llopis ha destacado que "el fervor que se le tiene en el barrio se traspasa de generación en generación y se les inculca a los niños desde pequeños, como se ha podido comprobar en el conjunto de actos programados en estas dos últimas semanas".

A la Bendición también ha asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la concejala de Fiestas y pregonera de 2026, Cristina Cutanda, la concejala de Comercio, Lidia López, y otros miembros de la Corporación municipal.

Barcala ha subrayado que "los más de 150 años de historia del Porrate lo consolidan como un incuestionable punto de referencia de las tradiciones alicantinas", en una jornada que ha vuelto a demostrar el tirón popular de San Antón.

El calendario de la Federación de Fiestas Tradicionales de Alicante en 2026 se reanudará con las Cruces de Mayo, entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Le seguirán Tabarca (27 de junio al 30 de junio y 15 y 16 de julio), San Gabriel (22 al 26 de julio), San Roque (13 al 16 de agosto) y Raval Roig (3 al 8 de septiembre).