Aemet avisa de la llegada de 'Joseph', una nueva borrasca con lluvias y vientos de hasta 90 kilómetros por hora

El viento azota con fuerza a parte de la provincia. Shutterstock

El viento lleva días haciéndose notar en la provincia de Alicante. Sopla con fuerza, con ese sonido constante que no se escuchaba desde hacía tiempo y que ha convertido balcones, persianas y copas de los árboles en protagonistas involuntarios del paisaje.

El episodio más extremo en la provincia se ha vivido en Alcoy, donde las rachas han superado los 122 kilómetros por hora, según la la Asociación Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Ahora, con el viento todavía presente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica, bautizada como Joseph. Aunque llegará más debilitada a la Comunitat Valenciana, conviene no bajar la guardia.

Los frentes asociados a Joseph volverán a cruzar la Península desde el Atlántico. En el caso de Alicante, lo harán ya desgastados, pero suficientes para dejar un aumento progresivo de la nubosidad desde el interior hacia la costa.

Durante el lunes, el cielo tenderá a cubrirse a partir de la segunda mitad del día. Las lluvias, en general débiles, se concentrarán en zonas del interior y podrían llegar de forma puntual al litoral, sin grandes acumulados.

El viento seguirá siendo protagonista, sobre todo en el interior de la provincia, donde se esperan rachas fuertes durante buena parte de la jornada, aunque con tendencia a perder intensidad a partir de la tarde.

La presencia de Joseph

El martes será un día gris, con lluvias que avanzarán desde el interior hacia la costa. En Alicante no se esperan precipitaciones intensas, aunque sí persistentes en algunos momentos, especialmente en comarcas del interior occidental.

El viento volverá a intensificarse conforme avance el día y las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas cercanas a los 20 grados en puntos del litoral sur.

El miércoles llegará un nuevo frente. Dejará lluvias débiles en el interior de la provincia y un descenso térmico moderado, acompañado de viento de poniente entre moderado y fuerte.

El jueves, en cambio, se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas por encima de los 20 grados en el centro y sur de Alicante, aunque con viento muy fuerte y temporal marítimo en la costa.

Aviso amarillo

Ante esta situación, Emergencias de la Generalitat mantiene activado este lunes el aviso amarillo por viento en varias zonas de la Comunitat Valenciana, entre ellas el interior de la provincia de Alicante.

El Centro de Coordinación de Emergencias también mantiene el nivel alto de preemergencia por riesgo de incendios forestales, una circunstancia que afecta a casi todo el territorio autonómico, salvo el litoral de Valencia y el sur de Alicante.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones, especialmente en zonas forestales y durante episodios de viento fuerte.

En el resto de España

A nivel nacional, la borrasca Joseph mantiene en alerta a buena parte del país. La Aemet tiene activos avisos meteorológicos en catorce comunidades autónomas, con especial preocupación en Galicia, donde se ha activado el nivel rojo por lluvias intensas.

En otras zonas del norte y del oeste peninsular se mantienen avisos por precipitaciones persistentes, fuerte oleaje, viento y nevadas, mientras que en el arco mediterráneo, incluida la Comunitat Valenciana, los avisos se centran principalmente en el viento.

La previsión apunta a que la circulación atlántica continuará marcando el tiempo durante los próximos días, con frentes sucesivos que seguirán dejando un ambiente inestable en buena parte del país.