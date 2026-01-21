Rocío, dueña de una vivienda en La Nucia, alquila su jardín por horas: "Quería sacar unos ingresos extra"

La moda de alquilar espacios privados por horas para celebraciones va más allá de locales y salones de eventos. Jardines, piscinas y terrazas particulares se han convertido en una alternativa cada vez más demandada para cumpleaños, reuniones familiares o encuentros entre amigos.

Este fenómeno se apoya en plataformas digitales especializadas que conectan a propietarios con personas que buscan un espacio privado para disfrutar durante unas horas. Una de ellas es Cocopool, considerada la plataforma líder en España en el alquiler de piscinas y espacios exteriores por horas.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Rocío Emilia Tapia, propietaria de una vivienda en La Nucía, para que nos cuente su experiencia alquilando el jardín y la piscina de su casa a través de esta plataforma.

El auge de la economía colaborativa ha llegado también a los jardines privados. Rocío Emilia Tapia reside en una urbanización de La Nucía y desde el año pasado alquila su espacio exterior a través de Cocopool, una decisión que define como acertada.

La propietaria destaca que uno de los factores clave del éxito es el entorno. "El clima en Alicante acompaña gran parte del año", explica, lo que permite que los usuarios disfruten del espacio y se marchen con buenas sensaciones.

La vivienda se encuentra a apenas cuatro kilómetros de Benidorm, con acceso cómodo desde la CV-70, y ofrece vistas abiertas hacia El Albir y la propia ciudad.

El espacio combina naturaleza y comodidad, rodeado de pinos, con zonas ajardinadas pensadas tanto para el descanso como para el disfrute de familias con niños.

El jardín cuenta con piscina, ducha exterior, zona de barbacoa, un cenador techado que permite resguardarse del sol, iluminación nocturna y mobiliario para comer o descansar. Además, los usuarios disponen de baño y sauna de uso exclusivo durante la reserva.

Todo ello forma parte de la vivienda habitual de Rocío, donde vive junto a su marido y sus dos hijos pequeños. Aun así, la anfitriona subraya que la privacidad es una prioridad absoluta durante las celebraciones. "Todo el espacio que se les deja a ellos es muy privado", afirma.

Rocío dispone de zona techada para sus huéspedes.

Durante las reservas, la familia se mantiene al margen para no interferir en el evento. "Aunque a veces los huéspedes nos invitan, nosotros no estamos, por respeto", señala.

Lo habitual es que su esposo salga con los niños mientras ella permanece dentro de la vivienda, disponible únicamente si surge alguna necesidad puntual. "Ellos saben que solo me llaman y yo salgo", aclara.

Celebraciones familiares

El alquiler del espacio tiene un coste de 25 euros por hora y las reservas suelen prolongarse entre cuatro y cinco horas.

El aforo máximo es de 15 personas, una limitación que responde a las dimensiones del recinto y que ayuda a mantener un ambiente tranquilo.

Los usuarios suelen ser familias y adultos que celebran cumpleaños, aniversarios o reuniones privadas. Rocío destaca el comportamiento de los clientes y el cuidado del espacio. "La gente es muy educada, recogen todo y tranquilos", asegura.

La decisión de sumarse a Cocopool nació con un objetivo claro: generar ingresos extra aprovechando un espacio que ya mantenían. "De no ganar nada, ganarte algo por tener el espacio está muy bien", resume.

Los usuarios también disponen de jardín, sauna y aseo propios.

Más allá del verano

De cara al futuro, Rocío no descarta ampliar el uso del jardín más allá de la temporada alta de piscina. La idea es adaptar el espacio para encuentros distintos, como reuniones privadas o actividades de bienestar, entre ellas clases de yoga, con el fin de reducir la estacionalidad.

La anfitriona anima a otros propietarios a valorar este tipo de iniciativas y a perder el miedo a compartir sus espacios de forma controlada. "Como principio de negocio, yo lo veo bien", concluye.