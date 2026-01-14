Vuelve el mercado medieval más esperado de 2026 en este pueblo de Alicante: uno de los más antiguos y grandes de España

Un momento del mercado medieval de Orihuela, en edición anterior a la pandemia. Ayto Orihuela

Vuelve el Mercado Medieval de Orihuela en 2026 con más fuerza que nunca, convertido en una escapada perfecta para quienes quieren pasear entre historia, artesanía, música y buen comer en uno de los mercados medievales más grandes y antiguos de España.

Del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero de 2026, Orihuela se viste de época para celebrar la XXVI edición de su Mercado Medieval, una cita ya clásica en el calendario de la provincia de Alicante.

Durante tres días, el casco histórico se transforma en un escenario al aire libre con cerca de cinco kilómetros de recorrido y más de 300 puestos repartidos por calles y plazas monumentales, creando un ambiente que mezcla fiesta, historia y vida de barrio.​

Un viaje al siglo XIII

La tradición ferial de Orihuela se remonta al año 1272, cuando Alfonso X «El Sabio» concedió a la ciudad el privilegio de celebrar una feria anual, un derecho que marcaría para siempre la identidad comercial de la localidad.

A finales del siglo XIII, Fernando IV trasladó esa feria a la festividad de Todos los Santos, consolidando una costumbre que hoy revive en forma de mercado medieval, convertido en una de las grandes referencias del género en España.

Qué vas a encontrar

Durante el fin de semana, el mercado ofrece un programa continuo pensado para todos los públicos, con animación casi a cada paso.

También habrá espectáculos en vivo con música medieval, danzas, teatro de calle, títeres y pasacalles que recorren de punta a punta el trazado del mercado.

Te podrás encontrar también con talleres de oficios tradicionales como herrería, alfarería, cerámica o telar, con demostraciones en directo que permiten ver de cerca técnicas artesanas ancestrales.

Más de 300 puestos de artesanía donde se pueden encontrar joyería, cuero, incienso, especias, textiles, juguetes de madera y productos elaborados de forma tradicional.

Gastronomía medieval y local con carnes a la brasa, panes, dulces típicos, quesos y tabernas donde hacer una pausa entre tramo y tramo de paseo.

Exhibiciones de cetrería con aves rapaces que suelen dejar boquiabiertos tanto a niños como a adultos, además de una zona infantil con propuestas familiares.

Decorado especial

Orihuela, capital de la Vega Baja del Segura, cuenta con un casco histórico declarado conjunto histórico-artístico que suma muchos puntos a la experiencia del mercado.

Entre el recorrido aparecen edificios como la Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal, antiguos palacios nobiliarios y restos de murallas medievales, un patrimonio que actúa como telón de fondo perfecto para sentirse en pleno viaje al pasado mientras se pasea entre puestos y banderolas.

Organización y futuro del mercado

La organización del Mercado Medieval de Orihuela 2026 se ha adjudicado mediante licitación pública a la empresa Espectáculos AMB (La Fragua de Vulcano), especializada en grandes mercados históricos.

El contrato tiene un coste estimado de 118.096 euros frente a unos ingresos mínimos previstos de 133.100 euros, incluye el pago de un canon mínimo de 2.284 euros al Ayuntamiento y contempla la posibilidad de prórroga para 2027 y 2028, garantizando la continuidad de uno de los eventos más queridos de la ciudad.