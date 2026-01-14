Vueling lo confirma: los alicantinos tendrán un 20 % de descuento en vuelos hasta esta fecha

Con la llegada de 2026 regresan también los propósitos de Año Nuevo y la ilusión por cumplirlos. Entre los más repetidos está el de viajar más, descubrir nuevos destinos y vivir experiencias diferentes. Para ayudar a hacerlo realidad, Vueling lanza una promoción especial con un 20 % de descuento en vuelos a rutas seleccionadas desde Alicante.

La promoción estará disponible hasta el 18 de enero de 2026 a través de la web de Vueling y en sus canales habituales, y permitirá volar entre el 19 de enero y el 21 de junio de 2026, "un periodo ideal para planificar escapadas durante los primeros meses del año", señalan

Entre los destinos disponibles desde Alicante con precios especiales se encuentran ciudades europeas como Bruselas, Ámsterdam, Londres o París, ciudades que desde la aerolínea califican como "perfectas para una escapada cultural y gastronómica.

"Con una red de más de 100 destinos en Europa y el norte de África, Vueling pone al alcance de los viajeros múltiples opciones para empezar el año viajando y convertir los propósitos de Año Nuevo en experiencias inolvidables", añade la compañía.

Para la ruta Alicante-Bruselas, los vuelos con Vueling suelen partir desde aproximadamente 81 euros en tarifas estándar, aunque pueden encontrarse ofertas desde 44 euros en determinadas fechas. Con el descuento del 20%, los precios promocionales podrían situarse alrededor de 65 euros o menos por trayecto.

En el caso de Alicante-Ámsterdam, las tarifas más económicas rondan los 40 euros para vuelos directos con Vueling, mientras que el precio habitual ronda los 28 euros en las mejores ofertas. Aplicando la promoción, los viajeros podrían acceder a tarifas desde 30 euros aproximadamente por trayecto.

Para Alicante-París, Vueling opera desde el aeropuerto de Orly principalmente, con precios que pueden partir desde 51 euros en las mejores condiciones, aunque el rango habitual oscila entre 64 y más de 100 euros dependiendo de las fechas. Con el 20% de descuento, los billetes podrían conseguirse desde unos 40-50 euros por trayecto.

Finalmente, las conexiones Alicante-Londres presentan una mayor variabilidad de precios. Aunque Vueling no siempre ofrece las tarifas más económicas en esta ruta, los vuelos directos con la aerolínea catalana pueden encontrarse desde aproximadamente 112 euros en condiciones normales. Con la promoción activa, estos precios se reducirían a alrededor de 90 euros o menos por trayecto.