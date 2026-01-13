El pueblo de Alicante con una misteriosa cripta del siglo XVIII: solo se puede visitar un par de veces al año

Alcoy es el pueblo de la provincia de Alicante que esconde una cripta del siglo XVIII cargada de enigmas, historia y misterio, y que solo puede visitarse en contadas ocasiones a lo largo del año.

Se encuentra bajo el camerín barroco del Jesuset del Miracle y permanece cerrada al público general, salvo en visitas muy concretas organizadas con fines divulgativos.

Situada en el interior de la provincia, Alcoy es mucho más que un enclave industrial con pasado textil. Es la conocida ciudad de los puentes, una referencia del modernismo valenciano y una auténtica joya patrimonial rodeada de naturaleza.

Su orografía, atravesada por barrancos, y su riqueza arquitectónica la convierten en uno de los destinos más singulares del interior alicantino.

Pasear por Alcoy es recorrer siglos de historia. Desde fachadas modernistas únicas hasta edificios medievales, pasando por conventos, museos y vestigios de su pasado industrial. Y entre todos esos tesoros, uno de los más desconocidos y fascinantes se encuentra bajo tierra.

La historia del Jesuset del Miracle se remonta al siglo XVI y está envuelta en una sucesión de hechos que las crónicas califican de milagrosos.

Todo comienza con el robo de unas formas consagradas, reliquias y cruces de la antigua iglesia de Santa María de Alcoy por parte de un vecino, Joan Prats.

Según la tradición, fue una imagen de un Niño Jesús de Praga la que varió su posición y, con el dedo índice, señaló el lugar donde el botín estaba escondido.

"Una imagen que cambia su postura para indicar dónde se ocultaban las formas consagradas", explican desde Quality Tours Mariola, agencia especializada en la divulgación del patrimonio alcoyano.

A partir de este suceso, la ciudad vive una época marcada por relatos sobrenaturales, terremotos, testimonios imposibles y decisiones ejemplares de la Inquisición. El impacto fue tal que motivó la fundación de un convento de clausura para rendir culto al Santísimo Sacramento.

Un convento, una capilla y una cripta

En el siglo XVIII, concretamente en torno a 1747, se amplía la capilla del Jesuset del Miracle con un nuevo camerín barroco. Bajo ese espacio se construye la cripta, fechada en el mismo siglo gracias a documentación histórica y a la datación del pavimento cerámico.

Es una cripta pequeña, sobria y desconcertante. No presenta enterramientos visibles, pero sí bancos de piedra, escudos nobiliarios incompletos y varios orificios en el suelo que han despertado el interés de historiadores y arqueólogos. "A primera vista es una cripta sin enterramientos, pero solo en apariencia", señalan desde la agencia de turismo alcoyana.

Las investigaciones más recientes, apoyadas por cámaras endoscópicas, han permitido asomarse al subsuelo y confirmar la existencia de una fosa con restos óseos, cerámica y otros materiales. Un hallazgo que abre nuevas hipótesis sobre su uso real y su relación con enterramientos posteriores a la Guerra Civil.

https://youtu.be/WM1nEo3xLyA?si=HHSZsRtgjUAkCiXr

Visitas limitadas

Precisamente por su carácter excepcional y por encontrarse en un convento de clausura, esta cripta solo puede visitarse un par de veces al año. Quality Tours Mariola, agencia especializada en rutas culturales en Alcoy, es una de las pocas entidades que organiza estas visitas guiadas dentro del programa dedicado al Jesuset del Miracle.

Las próximas visitas están programadas para los sábados 17 y 24 de enero de 2026, coincidiendo con la festividad del Jesuset del Miracle. Dos fechas señaladas para quienes quieran descubrir uno de los espacios más misteriosos del patrimonio alcoyano.