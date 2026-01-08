Aemet mantiene el aviso amarillo por viento y confirma que el frío tiene las horas contadas en Alicante

Los alicantinos acaban de dejar atrás los que, de momento, parecen haber sido los días más fríos del año. Un episodio de bajas temperaturas poco habitual en una provincia más acostumbrada al sol que a las bufandas y que ha dejado madrugadas especialmente gélidas, sobre todo en las comarcas del interior.

Todo apunta, sin embargo, a que el frío tiene las horas contadas. La previsión para los próximos días habla de estabilidad, ascenso progresivo de las temperaturas y un ambiente mucho más amable conforme avance el fin de semana, con máximas que volverán a rozar los 20 grados.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, que confirma el cambio de tendencia y detalla qué tiempo cabe esperar en la provincia.

El experto en climatología señala que el episodio más intenso ya ha quedado atrás. "El frío va a ir a menos", afirma Olcina, que explica que las noches más frías eran las que ya estaban previstas dentro de este episodio y que ya se han superado.

A partir de ahora, la recuperación térmica será progresiva, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el ambiente comenzará a notarse claramente más templado.

El anticiclón toma el mando

Olcina explica que tras el paso de la borrasca Francis se ha instalado un anticiclón que es el que ahora "condiciona un poquito el tiempo". Esta situación genera un contraste térmico acusado entre el día y la noche.

Mientras que a mediodía ya se perciben temperaturas "más caldeadas", por la noche los valores siguen bajando, ya que "el anticiclón estanca el aire frío". Este efecto se deja sentir con más intensidad en las comarcas del interior de la provincia.

Sobre la llegada de una nueva borrasca explosiva que afectará a otras zonas de la península, el catedrático lanza un mensaje de calma. Alicante seguirá bajo el dominio del anticiclón y de este nuevo frente "aquí no nos vamos casi a enterar".

Según detalla, el impacto se concentrará en la cornisa cantábrica y, en el caso de la provincia, apenas se notará un aumento puntual del viento en zonas como la Marina Alta o alguna racha elevada.

Sol y hasta 20 grados

La previsión mantiene una "dinámica de tiempo estable", con predominio del sol durante las horas centrales del día. Eso sí, Olcina advierte de la posible presencia de nieblas en los valles y de noches aún algo frías en el interior, aunque "ya no tanto como el miércoles o esta madrugada".

De cara al fin de semana, el escenario es claramente más agradable, con temperaturas máximas que pueden alcanzar incluso los "19 o 20 grados", especialmente en zonas del litoral.

Aviso por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este viernes el aviso amarillo por viento del oeste, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en el interior de Alicante y Valencia, sin descartar que también se dejen notar en puntos del litoral alicantino.

Este aviso estará activo hasta las 16.00 horas en el interior de Alicante, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %. Aemet también prevé cielo poco nuboso, temperaturas mínimas en ascenso notable y viento moderado de componente oeste.

Las últimas temperaturas registradas en Alicante reflejan ya el inicio de ese ascenso térmico, con valores que han oscilado entre los 6,5 grados de mínima y los 12,9 de máxima en las últimas 24 horas.