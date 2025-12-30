La marca de Alicante que está detrás de los turrones de Hacendado: cuesta un euro más fuera de Mercadona

El turrón es uno de los símbolos indiscutibles de la Navidad en España. Un dulce que vuelve cada año a las mesas con la misma puntualidad con la que aparecen las luces, las comidas familiares y las sobremesas interminables.

Si el turrón es tradición, Jijona es su capital. Un pequeño municipio de Alicante que muchos españoles sitúan en el mapa solo cuando llegan estas fechas y descubren que gran parte de los dulces que consumen proceden de allí.

Lo que muchos desconocen es que Antiu Xixona, una de las marcas más emblemáticas del sector, está detrás de los turrones de Hacendado, la enseña blanca de Mercadona. Basta con dar la vuelta al envase para comprobarlo: en unas tabletas figura Antiu Xixona y en otras Sanchis Mira, que forma parte de la misma familia y del mismo grupo empresarial.

Antiu Xixona es una empresa nacida en 1863 y perteneciente al grupo Sanchis Mira. A lo largo de más de siglo y medio, se convierte en uno de los grandes referentes de la repostería navideña en España. Una firma que mantiene la esencia artesanal del turrón de Jijona, pero que la combina con procesos modernos y un control exhaustivo en toda su producción.

La compañía cuenta con un complejo industrial de 36.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas ubicadas en Jijona. También dispone de centros logísticos en Madrid, Barcelona y Santander, que permiten abastecer a toda España.

Su catálogo incluye turrones, mazapanes, chocolates y barquillos. En total, supera las 17.000 toneladas anuales de producción. Una capacidad que explica por qué Mercadona confía en ellos para elaborar gran parte de sus dulces navideños.

Los nuevos turrones de Mercadona

Mercadona activa la campaña navideña con un surtido amplio en el que se combinan clásicos y novedades. Este año destaca el nuevo turrón Caocream, elaborado precisamente por Antiu Xixona. Se trata de un turrón de chocolate blanco y crema de leche con trocitos de su galleta más popular.

El surtido continúa con los turrones de chocolate. El Chococrujiente, uno de los más conocidos, mantiene su formato en siete onzas y su mezcla de chocolate con leche y cereales. A él se suma el turrón de cacahuete frito con miel, que combina chocolate con un toque salado y trozos de caramelo.

Mercadona también comercializa el cream avellana, de textura suave y con galleta crujiente, así como el cream cacahuete, relleno de crema de cacahuete y pequeños trozos de caramelo. A ellos se añaden el clásico chocolate con almendra, el praliné 3 chocolates con galleta y el chocolate negro crujiente con arroz inflado.

Los turrones de Mercadona tienen diferentes precios. El turrón duro de Hacendado, por ejemplo, cuesta 2,95 €, mientras que el de la marca original de Antiu Xixona tiene un precio de 3,90 €, casi un euro de diferencia entre ambos.

El supermercado mantiene los turrones tradicionales: el blando, el duro y la torta imperial. También vuelve el turrón de yema tostada, además de los turrones de cacahuete en versión crema e imperial, ambos sin gluten ni lactosa.

La variedad incluye el guirlache y un turrón Jijona más artesanal. Opciones que completan un surtido pensado para todos los gustos.

La campaña incorpora turrones distintos, como el Cheesecake, cubierto con chocolate blanco y mermelada de frutos rojos. También regresa el turrón de pistacho, el de yogur con frutos silvestres y las versiones de coco y fruta para quienes buscan un toque tropical.

Para los que prefieren raciones pequeñas, Mercadona ofrece un surtido de mini turrones que reúne los sabores clásicos. Y para quienes necesitan controlar el azúcar, están disponibles el imperial 0% y el crema de almendras 0% sin azúcares añadidos.