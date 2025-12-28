Este pueblo de Alicante tiene un belén de marionetas único en España: 150 años de historia, humor y guiños locales

Este pueblo de Alicante guarda un belén único en España que resume como pocos la Navidad alcoyana: el Betlem de Tirisiti.

Un espectáculo de marionetas con más de 150 años de historia, cargado de humor, tradición y guiños locales, que cada año marca el inicio de las fiestas y convierte a Alcoy en un referente navideño a nivel nacional.

Hablar de Navidad en la provincia de Alicante es hablar de Alcoy. No es una etiqueta turística ni un eslogan reciente: la ciudad se ha ganado a pulso el sobrenombre de Ciutat de Nadal gracias a celebraciones centenarias que siguen vivas y emocionan generación tras generación.

En ese relato navideño, el Belén de Tirisiti ocupa un lugar central. Apenas termina noviembre, sus representaciones anuncian que la Navidad ya ha llegado a Alcoy, como recuerda el propio Ayuntamiento.

El Betlem de Tirisiti es una joya del teatro popular de marionetas de varilla, dirigida a un público familiar y con un estilo inconfundible.

La narración parte de los pasajes clásicos del nacimiento de Jesús, pero pronto da paso a personajes y escenas que conectan directamente con la vida y la memoria colectiva de la ciudad.

El sereno, el sacristán, el retor, las beatas o el abuelo conviven con Tereseta y su marido Tirisiti, protagonistas de situaciones cargadas de ironía.

No faltan los anacronismos ni los guiños locales: desde una corrida de toros hasta desfiles de Moros y Cristianos, la aparición de San Jorge o la mítica ascensión en globo de Tirisiti, que cierra la representación entre risas y aplausos.

Tal y como recoge Josep Lluís Santonja en el libro La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, el belén actual nace a finales del siglo XIX de la fusión de tres belenes distintos, gestionados por pequeñas empresas familiares. Ese origen popular explica por qué el espectáculo ha sabido conservar su esencia durante más de un siglo.

Un patrimonio vivo

El reconocimiento institucional llegó el 26 de noviembre de 2002, cuando la Generalitat Valenciana declaró el Betlem de Tirisiti Bien Inmaterial de Interés Cultural.

La protección quedó bajo la tutela del Ayuntamiento de Alcoy, garantizando su conservación y continuidad.

Desde entonces, además de las funciones tradicionales de Navidad y Reyes, el belén ha ampliado su alcance al público escolar.

Las representaciones comienzan a finales de noviembre, con sesiones concertadas para centros educativos y funciones abiertas a todos los públicos durante las vacaciones, reforzando su carácter intergeneracional.

Si Tirisiti abre la puerta a la Navidad, la Cabalgata de Reyes Magos la eleva a categoría histórica. Celebrada de forma continuada desde 1885 y con antecedentes documentados en 1866, es una de las más antiguas de España y del mundo.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien Inmaterial de Interés Cultural, convierte cada 5 de enero a Alcoy en el epicentro de la ilusión.