Cristian (31 años) tiene una colección con más de 800 muñecas: "En Navidad gasto hasta 300 € en juguetes"

Cada vez son más los adultos que redescubren la fascinación por los juguetes que marcaron su infancia. Este fenómeno, que combina nostalgia, inversión y pasión por el detalle, ha ganado popularidad en los últimos años.

No se trata solo de conservar objetos: es toda una afición que mueve a coleccionistas a recorrer tiendas, ferias y mercados especializados, buscando esa pieza que complete su colección.

Con motivo de esta tendencia, EL ESPAÑOL de Alicante se desplazó hasta Don Dino, una conocida juguetería local, para conocer de cerca a quienes viven esta afición.

Cristian Porcel, de 31 años, es un ejemplo de esta pasión. Su colección supera las 800 muñecas, y gran parte de ellas son Monster High, que empezó a coleccionar en 2010.

Su interés por las muñecas comenzó mucho antes, cuando disfrutaba con las Bratz, pero con el tiempo la afición se volvió más seria y meticulosa.

"Por lo menos unas 800 muñecas", asegura Cristian mientras recorre los pasillos de Don Dino, señalando los estantes llenos de modelos.

El alicantino reconoce que la demanda de estas muñecas es alta: los modelos más populares, como Draculaura, Lagoona, Clawdeen y Frankie, se agotan con rapidez, y en el momento de nuestra visita solo quedaba disponible Cleo.

Una cita obligatoria

Para Cristian, la Navidad no solo es tiempo de coleccionismo personal, sino también de regalar a los más pequeños de su familia. Confiesa que comprar juguetes para ellos es lo que más le ilusiona:

"Me encanta ver la ilusión de todos los niños", dice, recordando las navidades pasadas.

Para asegurarse de conseguir los modelos exactos, su estrategia es comprar con anticipación, hasta tres meses antes de la temporada navideña. Además, habla directamente con los destinatarios para saber qué desean:

"Pregunto qué quieren, qué es lo que más les gusta, para luego empezar a buscarlos. Si no, el modelo exacto que buscan a lo mejor no está."

En cuanto al presupuesto, Cristian admite que varía según el año y la disponibilidad, pero no duda en estimar que su inversión puede rondar los 200 o 300 euros en juguetes.

La perspectiva de los profesionales

Sandra Díaz, empleada de Don Dino, confirma que los adultos son un público cada vez más relevante en la tienda, sobre todo en la sección de maquetas y construcción. Señala que los sets de Lego, especialmente los de coches de Fórmula 1, se están vendiendo "un montón".

"Otros modelos también tienen éxito, como los de la saga Fast & Furious, que así de serie está muy bien", explica Díaz.

Además de Lego, la juguetería ha recibido nuevas referencias de Mattel, con sets que incluyen ruedas y coches a escala, que también "se están vendiendo un montón", concluye.