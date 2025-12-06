Llega a Alicante el mercadillo vintage más esperado este fin de semana: entrada gratis y ropa original por 9 euros

Llega a Alicante un mercadillo vintage que promete convertirse en el planazo del fin de semana del 6 al 8 de diciembre.

Entrada gratuita, ambiente urbano y cientos de prendas originales a solo 9 euros la pieza. Una cita pensada para amantes de la moda retro, curiosos de la segunda mano y cualquiera que quiera renovar el armario sin gastar de más.​

Dónde y cuándo

El mercadillo se celebra en el Hotel Lucentum, en un espacio interior fácilmente accesible y rodeado de vida urbana, lo que permite combinar la visita con otros planes por la ciudad.

El evento se concentra en todo un fin de semana, en horario intensivo de 11:00 a 21:00, para que tanto quienes trabajan como quienes estudian puedan acercarse sin prisas. La entrada es totalmente gratuita, así que el único gasto será lo que cada uno decida invertir en ropa.​

Todo por 9 euros

La gran baza del mercado es su precio único: todas las prendas de la zona principal se venden por 9 euros, desde sudaderas y camisetas hasta chaquetas y pantalones.

Esto permite montar un look completo por lo que normalmente costaría una sola prenda nueva en tienda, algo que está atrayendo especialmente a público joven y a fans de la moda urbana.​

Si no quieres hacer cola, también podrás comprar una entrada vip, que te permitirá entrar el primero y tener muchas ventajas, además de un regalo.

Además, podrás tener acceso a otra zona con ropa exclusiva al 50% de reducción.

Tipo de ropa

Entre los percheros se mezclan camisetas deportivas retro, chándales noventeros, vaqueros clásicos, jerséis de punto, camisas estampadas y abrigos con mucho carácter, todos con ese aire vintage tan buscado.

También suele haber gorras, complementos y algo de ropa deportiva, ideales para dar un giro diferente a cualquier outfit del día a día.​

Más allá de la compra

El mercadillo no se queda solo en la ropa, pues se plantea como un espacio social donde suena música, la gente se prueba prendas sin prisa y se respira un ambiente creativo y desenfadado.

Es también una manera de consumir moda de forma más sostenible, apostando por la reutilización de prendas con historia en lugar de seguir el ritmo de la moda rápida.​

Un plan perfecto

Acercarse al mercadillo es una buena excusa para pasar el día en el centro de Alicante, descubrir tesoros escondidos entre las perchas y, de paso, apostar por una forma diferente de entender la moda.

Con entrada gratuita, precios cerrados y un surtido enorme, todo invita a curiosear, probarse cosas distintas y dejarse sorprender por el encanto del vintage.​