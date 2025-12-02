Lorena, madre de tres hijas, viaja con el método de intercambio de casas para Navidad: "Sin eso no podríamos"

En plena plaza del Ayuntamiento de Alicante, Lorena pasea con sus amigas y habla con entusiasmo de su próxima escapada navideña.

Esta madre de tres hijas lleva ya ocho años practicando el intercambio de casas, una fórmula que, asegura, le ha permitido seguir viajando en familia sin arruinarse.

“Una semana fuera alquilando una casa sería imposible para nosotros”, comenta. “Con el intercambio, nos vamos a ver a unos amigos a Francia, cerca de la frontera con Suiza. Es una forma más barata, pero también más humana y divertida”.

Lorena explica que esta manera de viajar le ha abierto un mundo de posibilidades: “Me parece una forma genial de conocer nuevos lugares y gente. Te quita muchas barreras. Además, cuando te vas, a veces alguien viene a tu casa, aunque otras veces no; depende del tipo de intercambio que hagas”.

El sistema funciona a través de una página web francesa dedicada a estas prácticas: “Antes se llamaba de otra forma, pero ahora pertenece a la plataforma HomeExchange”, cuenta.

En ella, los usuarios ganan puntos hospedando a otros que luego pueden usar para alojarse en diferentes partes del mundo. “Es como un Monopoly: no hay dinero, solo puntos para seguir jugando”, dice riendo.

Lorena admite que, sin este método, las vacaciones familiares serían un lujo inalcanzable. “Con tres hijas, los billetes y el alojamiento se disparan. Esto nos da la posibilidad de seguir viajando y de enseñarles el mundo”, concluye.

Cada vez más caro

En las calles se nota que la gente compara más, busca ofertas y planifica mejor lo que compra, especialmente en alimentación y regalos para la familia más cercana.

Muchas personas optan por detalles más modestos o por reducir el número de obsequios, pero sin renunciar del todo a la celebración.

Al mismo tiempo, crece el interés por fórmulas alternativas para viajar o disfrutar de las fiestas sin disparar el presupuesto, como el intercambio de casas que utiliza Lorena.

Este tipo de soluciones permiten seguir viviendo la Navidad en familia, pero adaptándose a una economía doméstica mucho más ajustada.