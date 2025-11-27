La receta alicantina que gusta a todos y es un clásico de la Navidad: lista en 15 minutos y con solo 3 ingredientes

Pericana de 'La cuina de la mama' en la vajilla del artesano José Piñero.

Total: 15 min

Comensales: 2

A poco menos de un mes para que llegue la Navidad, muchas familias ya se preparan para la celebración, incluso tienen ideado el menú con antelación.

Ingredientes Pericana alcoyana 4 pimientos rojos secos

100 gr de bacalao

2 ajos

1 cucharadita de pimentón

Aceite

Sal Paso 1 Asa los pimientos a las brasas o fríelos brevemente en aceite caliente hasta que se inflen. Paso 2 Asa el bacalao en la plancha o directamente sobre el fuego para que sude. Paso 3 Tuesta los ajos a la plancha o a las brasas hasta que estén dorados. Paso 4 Deja que los pimientos se templen y córtalos a mano en trozos medianos. Paso 5 Retira las semillas de los pimientos. Paso 6 Desmiga el bacalao y quita las espinas si las hubiera. Paso 7 Pela los ajos tostados y córtalos en láminas finas. Paso 8 Mezcla los pimientos, el bacalao y los ajos en un bol. Paso 9 Añade aceite de oliva y la cucharadita de pimentón. Paso 10 Remueve bien hasta que los sabores se integren. Paso 11 (Opcional) Escalda la mezcla con un poco de agua muy caliente para suavizarla

En numerosos hogares, hay platos que se repiten año tras año con éxito garantizado, convirtiéndose en auténticos clásicos familiares que no pueden faltar en la mesa navideña.

Entre estos ejemplos típicos se encuentra la pericana alcoyana, un entrante imprescindible que forma parte del menú de Nochebuena en muchas casas de la provincia de Alicante. Este plato, a la vez sencillo y delicioso, combina tradición y sabor en cada bocado.

Aunque no se conoce con exactitud su origen, la pericana se vincula con las zonas del interior de Alicante, especialmente en la comarca de l’Alcoià-Comtat, a los pies de la Sierra de Mariola.

Su historia está ligada a oficios del campo, la ganadería y la caza, ya que ganaderos, pastores y cazadores disfrutaban de este plato tras una dura jornada de trabajo.

Su rápida preparación y alto valor nutricional lo convirtieron en una opción ideal. Antiguamente, todos los ingredientes se llevaban en seco y se mezclaban con aceite de oliva al momento de comer.

Según destacan desde 'Vinos valencianos', en aquel entonces, el pescado que llegaba a la zona únicamente estaba conservado en sal o secado al sol.

En la pericana alcoyana se integran sabores sencillos pero muy característicos: los pimientos secos, el lomo de bacalao seco, el ajo y el aceite de oliva.

Es casi como si fueran tres ingredientes, ya que se da por hecho que todo el mundo tiene en casa aceite, sal y una cucharadita de pimentón.

Aspecto de la pericana Turismo Alcoy

Gran aporte calórico

La pericana alcoyana no solo es un plato delicioso, sino también altamente nutritivo, lo que explica su popularidad entre ganaderos, pastores y cazadores del interior de Alicante.

El bacalao aporta proteínas de alta calidad y sodio natural, fundamentales para reponer fuerzas tras largas jornadas de trabajo, mientras que los pimientos secos y el ajo contribuyen con vitaminas, minerales y antioxidantes que refuerzan el organismo.

El aceite de oliva, ingrediente esencial de la pericana, añade grasas saludables y calorías concentradas, proporcionando la energía necesaria para afrontar un día intenso en el campo.

Esta combinación de nutrientes hace que la pericana no solo sea un entrante sabroso, sino también un auténtico "recargador" natural de energía, capaz de mantener a los trabajadores activos y con vitalidad después de horas de esfuerzo físico.

Y no nos engañemos, sea para comer o cenar después de un largo día de trabajo o simplemente para disfrutar en Navidad, lo cierto es que este plato gusta a todos y es un éxito asegurado en la mesa, casi cualquier día del año.