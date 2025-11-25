Este es el pueblo de Alicante donde es más probable ver nieve en invierno, según la IA: "Está a 800 m a nivel del mar"

Banyeres de Mariola se convierte este invierno en una de las apuestas más sólidas para ver nieve en la provincia de Alicante. Su altitud, su ubicación en plena Sierra de Mariola y su historial de episodios fríos lo sitúan como el municipio donde resulta más probable que caigan copos durante los meses más duros del año.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos consultado a la inteligencia artificial (IA), ChatGPT, sobre este asunto y su respuesta ha sido contundente: "Banyeres es el destino con más opciones de teñirse de blanco".

La herramienta explica que, si tuviera que escoger un lugar de la provincia donde la nieve es más probable, "se inclinaría claramente por Banyeres de Mariola".

Señala en estilo técnico que su altitud, situada entre los 700 y los 900 metros, lo coloca en una franja mucho más propensa a registrar nevadas que otras zonas del interior alicantino. Según indica, su emplazamiento entre montañas "permite recibir frentes fríos que suelen dejar estampas invernales".

La IA también recuerda que Banyeres acumula un historial de nevadas recurrentes cada vez que coinciden bajas temperaturas con humedad mediterránea. A ello se suma la influencia de cumbres cercanas como el Montcabrer, que canalizan corrientes frías hacia el valle.

En su análisis, apunta que el entorno natural del municipio favorece que la nieve cuaje y permanezca más tiempo: "Los valles orientados norte-sur y los pinares facilitan ese efecto de invierno blanco".

Aunque reconoce que localidades como Confrides, Benifallim o Alcoleja pueden recibir más nieve en cantidad, destaca que Banyeres combina accesibilidad, buena altitud y mayor garantía de ver el fenómeno sin necesidad de subir a cotas más extremas. En conclusión, considera que es "uno de los puntos más fiables para experimentar la nieve en Alicante".

Qué ver en Banyeres

Situado en la comarca de l’Alcoià y rodeado por el Parque Natural de la Sierra de Mariola, Banyeres es un destino que enamora tanto por su paisaje como por su patrimonio.

Su entorno es conocido por la abundancia de hierbas aromáticas y medicinales, un sello característico de esta área, tal y como destaca Turismo de la Comunitat Valenciana.

Molí Pont en Banyeres de Mariola

La visita empieza, inevitablemente, en su Castillo. La fortaleza corona el municipio a unos 830 metros de altitud y, pese a sus reconstrucciones, conserva vestigios de su origen islámico.

Su imponente Torre del Homenaje, de época almohade y levantada con técnica de tapial, ofrece una de las vistas más sorprendentes de la Comunitat: desde lo alto pueden verse cuatro provincias, -Alicante, Valencia, Murcia y Albacete-, en días despejados.

A los pies del castillo se encuentra el Monumento de Sant Jordi, que recuerda el lugar donde estuvo la antigua ermita dedicada al patrón. Es un punto cargado de tradición: la ermita recibía el nombre de 'El Conjurador' porque, según la tradición popular, Sant Jordi tenía la facultad de conjurar tormentas a petición de los vecinos.

En la Plaza Mayor se levanta la Iglesia de Santa María, cuyo exterior barroco y planta de cruz latina forman parte esencial del casco histórico.

Su campanario fue destruido durante la Guerra Civil y reconstruido posteriormente con especial atención por recuperar su aspecto original.

Quien busque construcciones históricas más antiguas debe acercarse a la Ermita de Santa María Magdalena, datada entre los siglos XIII y XIV. El templo cobra especial protagonismo en julio, cuando acoge procesiones y ofrendas en honor a la Virgen.

Otro edificio con una historia singular es la Casa de la Cultura, que durante años sirvió para recaudar fondos tanto para la asistencia a los más desfavorecidos como para el mantenimiento del teatro local.

La ruta por Banyeres no estaría completa sin un paseo por los molinos del río Vinalopó, vestigios de una época en la que la actividad industrial comenzó a despegar en la zona y que hoy constituyen un símbolo del municipio.

Otros puntos de Alicante

Aunque Banyeres es la opción más equilibrada entre accesibilidad y probabilidad de nieve, la provincia cuenta con otros enclaves donde los episodios blancos son habituales en los inviernos más fríos.

A más altitud que Banyeres, Confrides suele encabezar los registros de nevadas en la provincia. Su cercanía a la cima de Aitana y su orientación favorecen la llegada de frentes fríos, aunque el acceso puede complicarse cuando la nieve cae con fuerza.

Estos municipios, situados también en el entorno de Aitana, registran nevadas frecuentes durante los temporales mediterráneos de invierno. Eso sí, su altitud variable hace que la nieve a veces no permanezca demasiado en el casco urbano.

Aunque menos constante, este entorno natural próximo a Castalla y Tibi ofrece postales nevadas en episodios puntuales, especialmente por encima de los 1.000 metros.