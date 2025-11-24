Aemet activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en estas zonas de Alicante

Aemet activa el aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros hora en estas zonas de Alicante

La provincia de Alicante afronta este lunes una jornada marcada por el viento intenso. A partir de las 10.00 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo por rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en buena parte del territorio alicantino.

La situación afectará tanto al interior como al litoral norte y sur, donde el viento soplará con fuerza de componente este.

Aunque el episodio también se extiende a la Comunidad Valenciana, el foco se concentra en Alicante por la extensión de zonas afectadas y la previsión de rachas sostenidas durante todo el día.

Según adelantaba la Agencia EFE a primera hora, este fenómeno no alcanzará a la comarca de la Vega Baja, que queda fuera de la activación preventiva en esta ocasión.

El aviso amarillo se mantendrá vigente hasta las 21.59 horas, en una jornada que podría complicar la movilidad en áreas expuestas, especialmente en carreteras interiores.

En el litoral alicantino se espera que el viento alcance su punto máximo durante la tarde.

Este comportamiento se debe a la entrada de un flujo marítimo que intensifica las rachas en zonas abiertas al mar.

Pese a que la provincia de Valencia concentrará también parte del temporal, en Alicante se prevé una mayor persistencia del viento.

En el interior de la provincia, donde el viento suele canalizarse entre valles y zonas montañosas, las rachas podrían ser especialmente notorias.

Aemet no descarta momentos puntuales de mayor intensidad a lo largo del día.

Para Aemet, el aviso amarillo indica una situación de bajo riesgo, pero no exenta de posibles impactos en personas y bienes vulnerables o ubicados en zonas especialmente expuestas al fenómeno.

Significa que pueden registrarse daños moderados y que es necesario mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas, extremando precauciones y siguiendo las recomendaciones oficiales ante posibles rachas intensas de viento

Aviso costero paralelo

Aunque el aviso costero no afecta directamente a Alicante, la situación en el litoral valenciano puede influir en la estabilidad general del Mediterráneo.

Entre las 7.00 y las 21.59 horas, Valencia mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros con viento del oeste de hasta 60 kilómetros por hora.