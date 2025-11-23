Ángeles, jubilada, sobre los gastos en navidad: "Este año no me puedo permitir regalos de más de 50 euros por familiar"

Para algunos es la época más mágica del año, y para otros, la Navidad es sinónimo de gastos extra y de poner en peligro la economía personal que tanto cuesta mantener.

Y es que, en general, la Navidad es una época tradicionalmente marcada por un incremento significativo en los gastos familiares, desde la compra de alimentos especiales hasta la adquisición de regalos para seres queridos.

Sin embargo, en 2025, el aumento generalizado de los precios está obligando a muchas personas, especialmente a los jubilados, a replantearse su presupuesto para estas fechas tan señaladas.

Ángeles pasea junto a sus amigas por el centro de Alicante, cerca del Portal de Elche.

Residente en Alicante y jubilada, comparte su experiencia respecto a los gastos navideños este año, mientras va cogida del brazo de su amiga Loli: "La compra de la comida es la misma, pero para los regalos va a cambiar un poco", asegura.

"No puedo eliminar el marisco ni otros productos que forman parte de nuestra tradición, pero los precios son más altos y cada año duele un poco más", explica.

Respecto a los regalos, Ángeles señala un cambio palpable en la manera de afrontar estos gastos.

"Este año no me puedo permitir regalos de más de 50 euros por persona, y estamos hablando de la familia muy cercana".

Para ella, y otros pensionistas en una situación similar, la inflación y la subida de los precios han imposibilitado mantener el presupuesto habitual sin recortar.

En su entorno, la tradición del amigo invisible con un presupuesto de entre 30 y 40 euros sigue siendo una práctica común, especialmente para los mayores.

Sin embargo, los regalos para niños, que solían variar más ampliamente en gastos según la edad, también se han visto afectados por la necesidad de ahorrar. "Los regalos han bajado porque simplemente no me puedo permitir gastar más", añade Ángeles.

Esta realidad ha llevado a muchos a ser más selectivos, planificar mejor y buscar maneras de ajustar sus gastos para disfrutar de la Navidad sin comprometer su economía personal.

En definitiva, los gastos navideños en 2025 reflejan una tendencia hacia la moderación y la prudencia, con un enfoque en conservar las tradiciones dentro de las posibilidades económicas actuales, un mensaje que Ángeles y muchos jubilados comparten con la esperanza de que la Navidad siga siendo una celebración accesible y especial para todos.