Este es el mejor municipio de Alicante para ver el encendido navideño, según la IA: "Más de 2,6 millones de luces"

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Las televisiones llevan semanas emitiendo películas navideñas y las ciudades han empezado a preparar sus luces para uno de los momentos más esperados de la temporada: el encendido navideño, que da paso a las fiestas y marca el inicio de la magia en las calles.

En la provincia de Alicante, muchas localidades se esmeran cada año en iluminar sus plazas y avenidas, pero ¿cuál merece realmente la visita?

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la inteligencia artificial por el mejor municipio para vivir el encendido, y su respuesta ha sido clara: Alicante ciudad.

Alicante, epicentro de la iluminación

Según la IA, "si hablamos de luces de Navidad en la provincia de Alicante, sin duda hay varias opciones interesantes, pero si tuviera que elegir una que realmente merece la visita, yo destacaría Alicante capital, y te explico por qué, aunque otros municipios también son atractivos".

La ciudad tiene una tradición consolidada en cuanto a iluminación navideña. Sus calles principales, como la Calle Mayor, la Rambla de Méndez Núñez, la Explanada de España y el entorno del Castillo de Santa Bárbara, se llenan cada año de luces espectaculares que combinan elementos clásicos como estrellas y motivos navideños, con innovaciones modernas como arcos LED y figuras tridimensionales.

Razones para visitarla

La IA destaca varios motivos que la hacen especial. En primer lugar, la variedad y cantidad. "La iluminación abarca gran parte del centro y permite recorrer un itinerario completo a pie", explica.

ChatGPT también destaca que hay actividades complementarias durante esto días en la ciudad. Menciona los mercadillos, la pista de hielo y otras actividades culturales.

Por último, la "fotografía nocturna", los contrastes de las luces con los edificios históricos y la Explanada con sus mosaicos permiten capturar imágenes impresionantes.

Si buscas algo más acogedor o romántico, la IA también menciona otros municipios, como Elche, con una "iluminación más íntima". Altea, por la belleza de su "casco antiguo iluminado sobre la bahía". Y por último, Benidorm, "conocida por su espectacularidad.

El encendido 2025

Según el Ayuntamiento de Alicante, la ciudad ilumina la Navidad este viernes, 21 de noviembre, con 2,6 millones de luces LED, un gran árbol de 18 metros de altura y adornos completamente renovados gracias al nuevo contrato de alumbrado para las fiestas.

El encendido abarcará 130 emplazamientos, con 557 arcos, 546 motivos sobre farolas, 1.800 metros de guirnaldas, 29 carteles de “Felices Fiestas” y seis figuras de suelo distribuidas entre la avenida de la Constitución, la Explanada y la plaza de la Montañeta.

La iluminación de este año se ha renovado con respecto a 2024 y predominará un color uniforme en el centro. Serán en total 214.600 vatios de potencia lumínica repartidos por el centro, la playa y los barrios, convirtiendo a Alicante en "la ciudad que más motivos coloca para adornar los barrios", destacan desde el consistorio alicantino.

El gran árbol de la avenida de la Constitución se encenderá con luces fijas de un solo tono y la avenida se convertirá en uno de los ejes principales de la Navidad gracias a otros dos grandes adornos navideños.