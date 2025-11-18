El pueblo a una hora y media de Alicante que aspira a ser la capital española de la Navidad: "Queremos brillar con luz propia"

El pueblo de Mojácar iluminado por ferrero Rocher en una edición anterior.

La época más mágica del año está a la vuelta de la esquina y ya son muchos los municipios en los que se pueden ver las luces de Navidad ya instaladas y listas para ser encendidas.

Cada año, muchas ciudades de España compiten para ser la localidad con las mejores luces de Navidad, cada una con su encanto especial.

Este año, en la Región de Murcia, el municipio murciano de Bullas, situado a una hora y media de Alicante, ha sido elegido para competir en el prestigioso concurso de Ferrero Rocher que selecciona al pueblo más iluminado y entrañable de la Navidad en España.

Con el lema “Juntos brillamos más”, la localidad aspira a convertirse en la capital española de la Navidad, desplegando esfuerzos para ganarse tanto el atractivo turístico como el reconocimiento nacional en estas fiestas.​

Una Navidad con historia

Este año, Bullas apuesta por una campaña navideña diferente, basada en la participación ciudadana y en el legado de la tradición local.

La iniciativa de Ferrero Rocher, que desde hace años premia la mejor iluminación navideña y el ambiente festivo, pone al municipio en el foco mediático, animando a sus habitantes y visitantes a implicarse en la celebración y en la candidatura.

La decoración de calles, fachadas y plazas se vuelve protagonista durante semanas y convierte a Bullas en un escenario mágico donde se conjugan gastronomía, cultura y luz.​

Retos y sueños

El concurso supone una gran oportunidad para el pueblo murciano, que busca destacar frente a otros rincones emblemáticos del país y atraer a numerosos turistas.

El alcalde y los vecinos han lanzado diversos mensajes de entusiasmo y compromiso, convencidos de que “Bullas puede brillar con luz propia y ser referente nacional”.

Más allá de la competencia, el objetivo es ofrecer una Navidad original, donde cada rincón se impregne de luz y esperanza, impulsando la economía local y el orgullo de residencia.​

Cerca de Alicante

Bullas, a unos 90 minutos de Alicante, promete convertirse en un destino imprescindible para quienes buscan vivir la Navidad de una manera única, en comunidad y rodeados de paisajes rurales.

Las próximas semanas serán decisivas para su candidatura y para consolidar un modelo de fiestas navideñas inclusivas e innovadoras.

El pueblo invita a todos a formar parte de este sueño, contribuyendo a que el brillo de Bullas llegue a toda España.