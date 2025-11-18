Enrique, 32, apuesta por el humor para integrar a las personas con discapacidad: "El mensaje llega más"

Medio millón de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube ven casi cada día a Enrique Bernabeu. Este joven de Petrer habla de su parálisis cerebral desde el humor en muchos de ellos: "El mensaje llega más". Y este martes participa en el Foro Séneca de Alicante para hablar de cómo romper moldes con ello.

Y él sabe cómo hacerlo desde que a los 24 años se presentó al certamen de belleza Mr. Gay Pride. Desde entonces ha dedicado su carrera a divulgar sobre la discapacidad, una labor que comenzó "de manera un poco inconsciente".

A pesar de ser una persona "súper mega positiva", Enrique percibe que la representación de las personas con discapacidad ha cambiado, pero no tanto como debería. "Se están haciendo cosas, pero para haber pasado tanto tiempo, no te crees que ha cambiado tanto", reflexiona.

Y señala que esto es especialmente notable en la representación de personas con discapacidad en el cine y las películas, donde todavía "hay mucho" por hacer.

Sobre el concepto de integración social, el enfoque real debería ser "reconocer la realidad de nuestro día a día". Para contarlo eligió el humor, lo que considera una estrategia "muy atrevida".

En este sentido, Enrique cree que quienes conviven con una discapacidad tienen "carta blanca, carta blanca y lo digo entre comillas para decir o hacerlo como queramos: yo siempre siempre le pongo el matiz del humor y a veces es un humor muy negro".

Por eso recalca la importancia de distinguir entre el humor y el ataque: "Dejaría de ser humor cuando la persona no se está riendo".

Frecuentemente se enfrenta a comentarios desafortunados porque la gente "confunde el humor con un ataque". Para él, el bullying es cuando una persona "está siendo atacada o está siendo humillada y está sufriendo por ello" mientras que "el humor nos estamos riendo todos, ¿no?".

Este enfoque le ha brindado mayor visibilidad, ya que "el humor genera genera mayor impacto, sobre todo a nivel a nivel España". Usar el humor permite que el mensaje "llegue a muchas más personas".

Ser influyente

Enrique cuenta con 338.000 seguidores en TikTok y 164.000 en Instagram en una cuenta cuyo principal contenido sigue siendo la discapacidad. Y desde que se lanzó señala que siguen siendo "muy poquitos los que nos dedicamos a crear contenido con discapacidad".

Y es que la mayoría de los creadores se diversifican para hablar de lo que se llama estilo de vida, pero en su caso, la discapacidad "me tira mucho". "Yo necesito hablar, necesito divulgar y necesito romper prejuicios siempre constantemente porque al final me los encuentro diariamente", razona.

Esas cifras de público, a las que va sumando también las de música en YouTube y Spotify, le permiten decir que la creación de contenido es su trabajo. Pese a ello, puntualiza que, a diferencia de otros que se lanzan a redes, las marcas que se le acercan son predominantemente aquellas "relacionadas con el mundo de la discapacidad, como entidades y asociaciones".

@enrique_bernabeu A grandes males grandes soluciones ya lo decía mi abuela…😂❤️ ♬ sonido original - ＥＮＲＩＱＵＥ ＢＥＲＮＡＢＥＵ

Si bien le gustaría que se le acercaran más marcas si se diversificara a temas más personales, da prioridad a su mensaje y su labor, aunque reconoce la dificultad económica en el asociacionismo. "Tengo que ser honesto con conmigo mismo y recordar por qué empecé y por supuesto también darle hueco a a a esas asociaciones o entidades o marcas más pequeñas que el mensaje es igual de importante o más".