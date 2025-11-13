Este es el mejor castillo de Alicante para visitar en Navidad, según la IA: "Viaje al corazón medieval conquistado en 1245"

En lo alto de una colina rocosa situada a 750 metros de altitud, el Castillo de Biar domina el paisaje del Alto Vinalopó, ofreciendo una panorámica espectacular de los valles y sierras que rodean al pintoresco pueblo de Biar.

Construido en el siglo XII bajo dominio musulmán, la fortaleza está reconocida como Monumento Nacional desde 1931 y destaca por su doble recinto amurallado, los cuatro cubos exteriores y la imponente Torre del Homenaje de 19 metros de altura, que conserva una bóveda almohade nervada, una de las más antiguas conocidas del ámbito militar.​

Si bien cualquier época del año es ideal para visitar este monumento, el castillo en otoño tiene un encanto especial.

En esta estación del año, el clima es fresco y agradable, la naturaleza circundante se tiñe de tonos rojizos y dorados, y la afluencia de turistas disminuye, permitiendo disfrutar en calma de este espacio lleno de historia.

Caminar por sus murallas y contemplar desde lo alto el entramado de calles sinuosas y el mosaico de tejados del casco medieval de Biar es una experiencia que transporta al visitante a otra época.​

Experiencia cultural

El recorrido por el Castillo de Biar es ideal para quienes buscan combinar cultura, naturaleza y tranquilidad.

Además de su riqueza arquitectónica y sus paneles informativos, el visitante puede descubrir el bello casco antiguo de Biar, con calles empedradas y plazas históricas, y disfrutar de rutas de senderismo por montañas y bosques cercanos.

El acceso es sencillo, la entrada al castillo cuesta solo 1 euro y no es necesario reservar previamente. La visita se complementa perfectamente con la gastronomía local y la hospitalidad de los alojamientos rurales de la zona.​

Otoño

Cualquier día del año es bueno para visitar el castillo, sin embargo, los paisajes de gran belleza que ofrece el otoño son inmejorables para la fotografía y el senderismo.​

Además, podrás encontrarte con menos afluencia de turistas y ambiente tranquilo y descubrir así con calma la historia viva transmitida a través de sus muros, ideal para escapadas culturales y familiares.​

Si te animas, también podrás visitar otros lugares de interés, como el Santuario de Nuestra Señora de Gracia y el Museo Etnográfico de Biar.​

En definitiva, este otoño, el Castillo de Biar se revela como el destino perfecto para un viaje inolvidable en Alicante, donde el pasado cobra vida en cada piedra y la naturaleza abraza al viajero con la más cálida bienvenida.​