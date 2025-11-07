El pueblo de Alicante que te transportará a otra época con su mercado medieval: talleres, música y espectáculo

Durante un fin de semana, las calles del casco antiguo de Callosa de Segura, se transformarán en un auténtico escenario del pasado.

Pendones, estandartes y suelos cubiertos de paja invadirán la localidad para dar vida a su Mercado Medieval 2025, una cita que combina historia, espectáculo y artesanía, y que invita a vecinos y visitantes a viajar siglos atrás sin salir del siglo XXI.

El Ayuntamiento de Callosa de Segura define su mercado medieval como "un verdadero teatro viviente, una muestra de artesanía, de color, de sabor, de música, de alegría y bullicio, como en épocas pasadas".

Un viaje al pasado

Y no es para menos: cada edición convierte el casco histórico en un recorrido circular lleno de vida, donde el visitante se siente parte del propio espectáculo.

Las calles se engalanan con elementos de época y el ambiente se completa con la presencia de bufones, trovadores, malabaristas, mendigos y domadores de serpientes, que recrean la vida cotidiana de la Edad Media.

A ello se suman los talleres artesanales donde maestros herreros, carpinteros y sopladores de vidrio muestran en vivo sus oficios tradicionales.

El mercado, además, ofrece una amplia variedad de productos, -desde cuero, madera o cera, hasta pan y dulces típicos-, junto a demostraciones de cetrería y música en directo que llenan el aire de ritmo y magia.

Cuando cae la noche, las llamas y la percusión del espectáculo 'Ánimas de la noche' ponen el broche de oro a cada jornada.

Programación 2025

Según la página especializada Agenda Medieval, el Mercado Medieval de Callosa de Segura 2025 se celebrará del 7 al 9 de noviembre en la Plaza de España y sus alrededores.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de un sinfín de actividades para todas las edades, entre talleres, espectáculos y experiencias inmersivas.

Actividades permanentes

El recinto contará con un campamento medieval, puestos de artesanía y gastronomía, talleres infantiles de pintura de cofres y máscaras, atracciones para niños, juegos antiguos y un photocall con dragón, además de exhibiciones de cetrería y demostraciones de herrería tradicional.

Viernes 7 de noviembre

La jornada inaugural arrancará a las 17:30 horas con la apertura del mercado y actividades familiares.

Habrá cuentacuentos, talleres de esgrima y vuelo de aves rapaces, acompañados de la música de Vendaval Folk.

La noche cerrará con el esperado espectáculo de fuego 'Ánimas de la noche'.

Sábado 8 de noviembre

Desde las 11:00 de la mañana, Callosa volverá a sumergirse en el medievo con exhibiciones de cetrería, juegos infantiles, representaciones teatrales y conciertos de música folk.

Por la tarde, continuarán las demostraciones artesanas y el ambiente festivo culminará de nuevo con fuego, música y teatro bajo las estrellas.

Domingo 9 de noviembre

El último día del mercado mantendrá la programación de talleres, actuaciones y espectáculos.

Será una jornada ideal para pasear por el recinto, disfrutar de la gastronomía tradicional y despedir un fin de semana de historia viva, que cerrará oficialmente a las 21:00 horas.

Qué ver en Callosa

Más allá del mercado, Callosa de Segura es un destino que sorprende por su patrimonio y su entorno natural.

Desde Turismo de la Comunitat Valenciana, recomiendan recorrer su casco antiguo, salpicado de calles empedradas y edificios con historia como el Santuario de San Roque, la Iglesia de San Martín, la Ermita de los Dolores, el Museo de la Semana Santa o el Museo del Cáñamo.

En lo alto de la sierra se alza el Castillo de Callosa, una fortaleza del siglo X que domina el horizonte.

Castillo de Callosa. GVA

En el entorno natural del Paraje La Pilarica-Sierra de Callosa, los amantes del senderismo y la escalada encontrarán rutas, vías ferratas y miradores únicos, como la Cueva Ahumada, uno de los rincones más emblemáticos del municipio.

Callosa también invita a descubrir su sabrosa gastronomía local, con platos como el arroz con costra, el bacalao meneao o las tortas de calabaza con miel, perfectos para reponer fuerzas tras un día en el mercado.