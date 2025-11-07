Benidorm vive un agosto en noviembre con ocupaciones hoteleras de récord: 43.000 camas reservadas

Benidorm afronta esta semana de noviembre con cifras de ocupación hotelera dignas del mes de agosto.

Según los datos de BigDataHosbec, la ciudad alcanza un 96,8% de ocupación media durante sus Fiestas Mayores Patronales, una cifra que iguala o incluso supera la del tradicional puente estival.

En total, son unas 43.000 camas las que permanecen operativas en los establecimientos hoteleros de la ciudad, casi en su totalidad reservadas, en un mes que habitualmente marca el cierre de la temporada turística.

La Fancy Dress Party

Pero el récord no se detiene ahí. El próximo jueves 13 de noviembre, cuando se celebra la popular Fancy Dress Party, la previsión de ocupación sube todavía más, hasta el 97,2%.

Este evento, nacido de forma espontánea en los años noventa entre la comunidad británica, congrega cada año a más de 30.000 turistas y residentes del Reino Unido que llenan las calles disfrazados, en una de las fiestas más multitudinarias celebradas fuera de su país de origen.

Fiel clientela británica

Según informa Hosbec en una nota de prensa, la mitad de los clientes alojados estos días son británicos, un ejemplo de la fidelidad de este mercado hacia las celebraciones populares de Benidorm.

La patronal hotelera subraya además que este tipo de eventos culturales y festivos son clave para mantener la actividad turística más allá del verano, reforzando la desestacionalización y la sostenibilidad del destino.

Historia de la Fancy

La Benidorm Fancy Dress Party tiene su origen en la década de 1990, nacida de manera casi espontánea en torno a la comunidad británica residente y visitante en la ciudad.

Según recoge la página oficial del Benidorm Fancy Dress Party, la celebración surgió a partir del ambiente festivo que rodeaba a la Media Maratón de Benidorm, una cita impulsada años antes por Roger Williams, propietario del bar The Sports Mans Retreat, inaugurado en 1973.

Williams, muy vinculado al deporte, fue además el fundador del Maratón de Benidorm, y su local se convirtió en punto de encuentro de atletas y corredores británicos que cada noviembre participaban en la media maratón de la ciudad.

Con el paso del tiempo, muchos de estos deportistas comenzaron a correr disfrazados, dando origen, casi sin proponérselo, a una tradición que mezclaba humor, deporte y espíritu festivo al más puro estilo británico.

Tras las pruebas deportivas, los participantes se reunían en el Hotel Ambassador, donde entre canciones y celebraciones, el encuentro se transformaba en una auténtica fiesta que se extendía por los bares del Rincón de Loix.

Con los años, el evento fue creciendo hasta desligarse por completo de su origen deportivo, convirtiéndose en una cita esperada por miles de turistas y residentes.

La Fancy Dress Party pasó de reunir a apenas 80 participantes en sus primeras ediciones a congregar a más de 35.000 personas en la actualidad, consolidándose como una de las mayores fiestas británicas celebradas fuera del Reino Unido.