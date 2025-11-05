Meteorólogos, sobre cómo afectan los frentes atlánticos a Alicante: "Fin de semana con viento y chaparrones"

Una playa de Pilar de la Horadada.

La provincia de Alicante afronta un cambio de tiempo tras varias jornadas de estabilidad atmosférica.

A lo largo de esta semana, se espera la llegada de varios frentes atlánticos que, aunque no dejarán lluvias abundantes, sí traerán un ambiente más otoñal, con cielos nubosos, chaparrones ocasionales y temperaturas suaves a mediodía.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante (UA) y reconocido meteorólogo, que ofrece las claves de esta nueva fase meteorológica.

El régimen del Atlántico

Olcina explica que la provincia se encuentra inmersa en lo que se denomina un régimen del Atlántico, dominado por vientos del oeste.

"Este patrón provoca que, si bien las temperaturas son frescas a primera hora, luego a mediodía llegan a ser muy agradables", señala el experto, quien apunta que estos vientos actúan como un gran moderador térmico.

Este régimen implica la llegada sucesiva de borrascas cada dos o tres días, un comportamiento "típico del otoño", según el catedrático.

Sin embargo, las lluvias que alcanzan la provincia son escasas, ya que las borrascas se debilitan al atravesar la península.

"Van entrando frentes, pero las borrascas que llegan desde el Atlántico apenas dejan lluvia en la zona", explica Olcina.

Sábado: el día más activo

En cuanto a la situación inmediata, Olcina señala que este miércoles entra una borrasca "ligeramente activa" por el suroeste, aunque "no nos vamos a enterar tampoco aquí en la provincia".

La atención, no obstante, se centra en el fin de semana.

"La borrasca más activa será la que entre entre el sábado y el domingo, especialmente el sábado", explica.

Ese día podrían formarse algunos chaparrones, sobre todo en el interior de la provincia, donde la orografía favorece la condensación de humedad.

Según el experto, "la descarga de lluvia será más abundante en las comarcas de la montaña, aunque sí llegará hasta la costa".

En cualquier caso, advierte de que no se esperan "cantidades importantes ni mucho menos".

Olcina prevé que este patrón de frentes atlánticos se mantenga durante la primera quincena de noviembre, con "entradas sucesivas de borrascas y poca lluvia aquí, concentrándose la precipitación más intensa en las comarcas del interior".

Previsión de MeteOrihuela

Por su parte, el meteorólogo y creador de MeteOrihuela, Pedro José Gómez Cascales, detalla una previsión más concreta para los próximos días.

Afirma que estos días son difíciles de resumir con un solo símbolo meteorológico "por el paso constante de nubosidad asociada a la llegada de frentes atlánticos".

Gómez Cascales explica que este jueves, entre la madrugada y las primeras horas del amanecer, podrá registrarse "algún chubasco, sobre todo en el norte de la provincia".

Después, el cielo tenderá a despejar y el viento del noroeste cobrará protagonismo, "soplando con rachas puntualmente fuertes".

El viernes será, en general, "un día tranquilo", aunque podrían darse "rachas moderadas de viento de poniente y aumento de la nubosidad de cara a la noche".

El sábado, coincidiendo con la entrada del frente más activo, se esperan "chubascos generalizados de madrugada, localmente moderados en zonas de interior".

Tras el amanecer, el viento del norte-noroeste soplará con fuerza, y el cielo volverá a despejarse.

Finalmente, el domingo se presenta "con cielo poco nuboso o despejado, sin incidencia del viento. Día tranquilo", resume el meteorólogo.

Las temperaturas, sin cambios significativos, mantendrán el ambiente fresco durante la noche y las primeras horas del día, con valores que "bajarán de los 10°C en localidades del interior", mientras que al mediodía el tiempo seguirá siendo templado y agradable.