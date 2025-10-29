El bonito nombre del hijo de Matías Prats Chacón: significa "regalo de Dios" y es común en Alicante

Elegir el nombre de un hijo nunca es tarea sencilla. Muchas familias se debaten entre la originalidad y la tradición, entre las modas pasajeras y aquellos nombres que han sobrevivido generación tras generación.

A veces, la decisión se convierte en un homenaje, el de llamar al recién nacido como su padre, su abuelo o incluso su bisabuelo.

Eso es lo que ha ocurrido en la familia Prats. Matías Prats Chacón (40 años), hijo del veterano presentador Matías Prats Luque y nieto del legendario periodista radiofónico Matías Prats Cañete, ha seguido la tradición familiar. El pasado 11 de junio nacía su hijo junto a la reportera Claudia Collado, el cuarto Matías de la saga.

Todavía es pronto para saber si el pequeño seguirá el camino periodístico de sus antecesores, pero lo cierto es que estamos ante la cuarta generación de una de las familias más reconocidas del periodismo español.

Un nombre con significado

Más allá de la tradición familiar, el nombre elegido tiene un trasfondo que lo hace aún más especial.

El origen de "Matías" se encuentra en la tradición hebrea y significa literalmente "regalo de Dios". Un nombre cargado de simbolismo que ha perdurado a lo largo de los siglos y que hoy sigue manteniendo vigencia en España.

Este carácter atemporal, unido al peso mediático de la familia Prats, convierte al recién nacido en un nuevo eslabón de una historia donde nombre y apellido son ya inseparables.

Cuántos Matías hay

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente viven en España 17.888 hombres llamados Matías, con una edad media de 36,4 años. La mayoría se concentra en provincias como Salamanca, Cuenca, Cáceres, La Rioja, Murcia y Jaén.

En la provincia de Alicante, el nombre también tiene presencia, aunque de forma más discreta: solo 0,83 por cada mil habitantes se llama así. Una proporción baja, pero que no impide que el nombre esté muy ligado al litoral alicantino gracias a la familia Prats.

Los veranos en Jávea

Los Prats mantienen una estrecha relación con Alicante desde hace décadas. El veterano periodista Matías Prats Luque, ya retirado a sus 74 años, pasa los veranos en Jávea. Allí disfruta de la playa, de la gastronomía y de la tranquilidad de la Costa Blanca, como recoge incluso la web del Ayuntamiento de Xàbia.

Su lugar de descanso es la urbanización El Rodat, en la partida de Cabo San Martín, también conocida como El Tosalet. Una exclusiva zona residencial con vistas al Montgó y a la bahía, rodeada de naturaleza y con todo tipo de comodidades.

Una urbanización exclusiva

El Rodat está formado por 63 villas dentro del Núcleo II de la urbanización. Alberga el hotel Ritual de Terra, un resort & spa de lujo, y el restaurante Madre, capitaneado por el chef Nazario Cano.

Además, ofrece pistas de pádel y tenis, piscinas comunitarias y un ambiente reservado muy valorado por quienes buscan privacidad.

No es extraño, por tanto, que otros rostros conocidos también hayan elegido este enclave, como la periodista Inés Ballester o la actriz alicantina Belén Rueda.

El periodista Matías Prats Chacón mantiene la tradición familiar de pasar los veranos en la casa de sus padres. En los últimos años ha compartido en redes sociales imágenes de su descanso en Jávea, disfrutando de sus playas y rincones más característicos.

Ahora lo hará en compañía de su hijo recién nacido, que se convierte así no solo en la cuarta generación de periodistas, sino también en el cuarto Matías en disfrutar de la Costa Blanca en los meses de verano.