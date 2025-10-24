Llega un brusco cambio de tiempo a Alicante: del calor de 30 grados al descenso térmico y posibles chubascos el domingo

El verano se resiste a marcharse en la provincia. A finales de octubre, Alicante ha vuelto a superar los 30 grados en pleno otoño meteorológico, con jornadas más propias de finales de mayo que del tramo final de octubre.

Sin embargo, este ambiente cálido tiene las horas contadas. El fin de semana traerá un cambio de tiempo marcado por el descenso de las temperaturas, el retorno del Levante y la posible aparición de algunos chubascos dispersos.

Según explica el catedrático Jorge Olcina, meteorólogo y profesor de Análisis Geográfico Regional, "la provincia mantendrá el régimen de vientos de poniente durante la jornada del sábado, lo que provocará que las temperaturas vuelvan a ser elevadas al mediodía".

Sábado de poniente

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Alicante, el experto detalla que "en la franja costera se alcanzarán máximas de 29 o 30 grados, y las noches seguirán siendo calurosas, por encima de los 19 o 20 grados".

Un día más, el viento del oeste mantendrá un ambiente seco y templado, con sensación de calor más propia del final del verano.

Domingo: baja el termómetro

El cambio llegará el domingo. "Entrará aire frío en las capas altas de la atmósfera y también se incorporará el viento del mar, es decir, el Levante", explica Olcina.

Esa variación en la dinámica atmosférica se notará de inmediato. "Las temperaturas descenderán entre 4 o 5 grados respecto al sábado", apunta el catedrático.

Además, el meteorólogo añade que el viento de Levante aumentará la inestabilidad, por lo que"podría desarrollarse algún chubasquito, de forma dispersa en distintos puntos de la provincia".

La Aemet lo confirma

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coincide con el análisis de Olcina. El fin de semana vendrá marcado en la Comunitat Valenciana por cielos nubosos y lluvias débiles, sobre todo el domingo, cuando se espera un descenso notable de las temperaturas.

El sábado, el cielo se mantendrá poco nuboso en la provincia, aunque el viento de Poniente girará a componente sur al mediodía y posteriormente a Levante, anticipando el cambio.

El domingo, en cambio, el cielo estará muy nuboso con lluvias débiles que tenderán a remitir por la tarde. Aemet advierte también de rachas moderadas en el norte de Castellón y el interior de Valencia, mientras que en Alicante el ambiente será más fresco y húmedo.

Inicio de semana variable

Olcina prevé que esta situación se prolongue durante los primeros días de la próxima semana, con un ambiente más fresco y algo inestable.

"Se mantendrá un tiempo variable, con la opción de que se escape alguna gotilla", señala, aunque aclara que no se esperan lluvias de importancia.

"Sí que se pueden formar algunos chubascos y descargar, pero nada significativo", insiste el meteorólogo, que ve en este cambio el inicio del ambiente otoñal en la provincia.