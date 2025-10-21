Un alicantino en Miami explica lo más sorprendente de EE.UU.: "No es el mismo sacrificio que en España y cobras 5.000 €"

Escenario de innumerables películas y series de televisión, Miami es una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos. Más allá de su fachada, un alicantino cuenta cómo es en realidad vivir en este famoso lugar y las diferencias con España.

Francisco Javier López, de 24 años, ha estado en dos etapas en la multicultural ciudad y explica lo que más le sorprendió tras haberla conocido en la era pre y pos Donald Trump.

Su apodo de La Pequeña Habana está bien merecido, pues el alicantino asegura que en un primer momento sintió "como si estuviera en España, no parece que estés en Estados Unidos. De cada diez personas, siete hablan castellano, sobre todo porque hay muchísima inmigración de Cuba".

La primera vez que pisó suelo estadounidense, en 2022, lo que más le llamó la atención en un primer momento fue "que todo el mundo usa efectivo, tienen la costumbre de no usar tarjetas de crédito, incluso en compras grandes, y guardar dinero en casa", recuerda.

Es precisamente en el plano económico donde mayores contrastes descubrió. "Hay muchísimo más trabajo allí. No es el mismo sacrificio que en España y se cobra más, entre de 4.000 a 7.000 euros más o menos", afirma.

"En España, por ejemplo, cuando te contrata una empresa, tiene que declararte al Gobierno, a la Seguridad Social... tienes que tener unos papeles. Allí no funciona así, porque puedes tener un contrato legal, pero no está declarado al Estado", explica.

"Hay muchos que piensan que si tienes trabajo es porque tienes papeles, pero no tiene por qué. Ahora se han visto muchos casos de deportaciones en supermercados o en tiendas de ropa", señala.

En la mentalidad de sus habitantes también hay grandes contrastes. "Hay mucho trabajo y es muy fácil que te digan 'si me ayudas con esto, te pago'. Por ejemplo, en la obra, solo por ser ayudante cobras bien y te pueden dar 100 dólares al día".

Otro cambio respecto a España es que "allí abren todos los negocios todos los días, porque tienen su salario base, pero suelen hacer muchas horas extra, ya que hay más ambición y oportunidades".

Sin embargo, el sueño americano ha cambiado mucho desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

"Antes podías llegar sin nada y empezar a trabajar; ahora, si no tienes tus papeles, no te contratan por miedo a multas de decenas de miles de euros", explica.