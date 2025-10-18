El bonito nombre de niña que triunfa en Alicante: se asocia con dulzura y tradición y brilla con luz propia

En Alicante, elegir el nombre perfecto para una recién nacida se ha convertido en una decisión cargada de emociones, ilusión y también un toque de incertidumbre.

Entre las familias de la provincia, hay un nombre que brilla con luz propia y se ha consolidado como el favorito en los registros civiles: Lucía.​

Luz y encanto

El nombre Lucía destaca por su sencillez, musicalidad y esa capacidad de evocar imágenes cálidas y alegres.

Sus cinco letras esconden un significado luminoso: “luz” o “la que nace al amanecer”, un mensaje que muchas familias desean transmitir desde el primer día a sus hijas.

Fácil de pronunciar, clásico y con un aire actual, Lucía se cuela en los corazones alicantinos año tras año.​

Dulzura y tradición

Escoger Lucía es también una apuesta por la dulzura y la tradición. No es casualidad que sus raíces latinas y su historia lo hayan mantenido entre los nombres predilectos a nivel nacional, pero en Alicante tiene una fuerza especial.

Refleja esa mezcla de lo de siempre y lo moderno, de lo que nunca pasa de moda y lo que enamora a nuevas generaciones.​

Otras opciones

Aunque Lucía reina en Alicante, otros nombres también conquistan a las familias de la provincia.

Sofía, que significa “sabiduría”, Martina, con ese matiz de fuerza y constancia, Paula y Valeria son opciones muy valoradas por su sonoridad y significado positivo.

Sin embargo, Lucía es el que sigue llenando las aulas, los parques y los hogares con su luz particular.​

Tendencia que perdura

En definitiva, la preferencia alicantina por Lucía responde a un deseo compartido: regalar a las hijas nombres que inspiran alegría, tradición y una luminosidad única.

Puede que las modas vayan cambiando, pero hay nombres como Lucía que parecen destinados a brillar siempre en Alicante.​

Nombre prohibido

El nacimiento del bebé es, sin duda, el momento más esperado del embarazo. Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los padres tras este acontecimiento es elegir el nombre que va a aparecer en el Registro Civil, ya que cualquiera no vale.

Existen límites legales que dan lugar a una serie de nombres prohibidos, algunos bastante obvios y otros más curiosos y que nadie imagina.

La Ley del Registro Civil del 21 de julio de 2011, que regula los nombres propios en España, señala que "en la inscripción no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples".

Es el caso de Ana María Julia o Teresa María Jimena. Tampoco puede imponerse un nombre que ostente una de las hermanas, a no ser que hubiera fallecido, así como "nombres que hagan confusa la identificación".