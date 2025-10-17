Aemet prevé lluvias en parte de la Comunitat Valenciana mientras Alicante se prepara para un ascenso de 30 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este viernes la alerta amarilla en diversas zonas de Cataluña, Baleares, Comunitat Valenciana, Canarias, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha por lluvias intensas, con acumulaciones de entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y aparato eléctrico, especialmente en Mallorca. Aunque parte de la Comunidad Valenciana está bajo aviso, Alicante parece librarse este fin de semana de los fenómenos más intensos.

Sin embargo, no escapará de otro cambio meteorológico: la subida de temperaturas que se notará a partir del domingo y que marcará el regreso de un ambiente prácticamente veraniego.

"Temperaturas de verano"

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, quien anticipa una subida "significativa" de hasta 30 grados a partir del martes.

El experto explica que el fin de semana se mantendrá "algo revuelto, un poquito inestable", con posibilidad de algún chaparrón, aunque "nada de importancia".

La situación cambiará drásticamente a partir del martes, cuando la entrada de vientos de poniente impulsará un ascenso térmico notable.

"Las temperaturas subirán y lo harán de forma significativa", apunta Olcina, quien detalla que entre el martes y el jueves el ascenso se notará especialmente al mediodía, pudiendo alcanzarse "hasta 30 grados" en puntos de la costa alicantina.

El climatólogo añade que este episodio devolverá a la provincia un tiempo propio de "final de primavera, de comienzo de verano", con jornadas más cálidas y cielos en general despejados.

Tormentas en el interior

Según la previsión de À Punt, las tormentas más fuertes se concentrarán durante este viernes en el interior sur de Castellón, el interior norte de Valencia y el interior sur de Alicante, con riesgo de granizo y acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado.

Esta inestabilidad se debe a la entrada de una nueva masa de aire frío, que mantendrá los cielos variables y dejará un ligero descenso térmico en el interior.

En cambio, las máximas se mantienen algo más altas en el litoral, con registros de entre 22 y 25 grados, especialmente en la costa sur, donde Orihuela alcanzará los 24-25 grados.

De cara al domingo, las temperaturas empezarán a subir de nuevo, sobre todo en el litoral y el prelitoral, debido a la entrada del viento de poniente asociada al anticiclón de las Azores, “posicionado al sur”, según detalla la cadena autonómica.

Ese cambio marcará el inicio de un episodio cálido que se consolidará a partir del martes. Así, Alicante se encamina a una semana con máximas cercanas a los 30 grados, más propias de finales de mayo que de mediados de octubre.