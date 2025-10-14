Guillermo, jubilado activo, abre su club de pensamiento crítico en Alicante para "entender el mundo por uno mismo"

El club de debate de pensamiento crítico de Guillermo Blanco.

El pensamiento crítico nace de una pregunta, o más bien, de una actitud, la de dudar. Hesitar no como muestra de desconfianza, sino como señal de curiosidad.

Ese fisgoneo es la brújula que guía a los miembros del Club de Debate de Pensamiento Crítico de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA, un espacio donde se aprende entre iguales, cuestionando, argumentando y, sobre todo, escuchando.

“Queremos aprender juntos, descubrir qué significa pensar con criterio”, explica Guillermo Blanco, exalumno de la UPUA y uno de los impulsores del club.

En sus encuentros, el grupo se propone construir conocimiento desde la diversidad de miradas.

Dudar, indagar y argumentar se convierten en los tres pasos fundamentales de este viaje intelectual que comenzó oficialmente el 26 de septiembre.

Un viaje donde lo importante no es llegar, sino recorrerlo juntos.

Comprender el mundo

¿Para qué sirve el pensamiento crítico? Según Guillermo, para algo tan esencial como entender el mundo por uno mismo.

“Ser críticos nos permite tomar decisiones basadas en el conocimiento, no en los impulsos ni en los intereses de otros”, afirma.

Ese ejercicio implica buscar fuentes fiables, mejorar la argumentación y aprender a escuchar con empatía y objetividad.

En el club, cada sesión, celebrada un viernes al mes, de 19:00 a 21:00, en la Sala Institucional de la Sede de la UA en Canalejas, es una invitación a mirar los temas actuales con una perspectiva reflexiva.

Lo que se comparte no son verdades absolutas, sino la voluntad de analizarlas con rigor.

“Queremos crecer como ciudadanos y exigir que se nos trate como tales”, subraya Guillermo.

Un mentor incansable

La historia de Guillermo Blanco está marcada por su experiencia en el comercio internacional. Durante más de cuarenta años, asesoró a pequeñas y medianas empresas en su expansión a nuevos mercados.

La madera fue uno de los sectores en los que más trabajó, aunque su curiosidad y conocimiento le llevaron también a industrias muy diversas.

Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Australia o Japón forman parte del mapa vital que ha ido dibujando a lo largo de su carrera.

Hoy, ya semirretirado, Guillermo dedica su tiempo a proyectos que le apasionan: apoya a antiguos contactos profesionales en encargos puntuales, realiza voluntariados y, sobre todo, disfruta de espacios como la Universidad Permanente, donde continúa aprendiendo y compartiendo.

Habla de cada experiencia con serenidad y entusiasmo, como alguien que entiende que la vida se enriquece cuando el aprendizaje nunca se detiene.

Un viaje compartido

El Club de Debate de Pensamiento Crítico no pretende dar respuestas, sino fomentar las buenas preguntas.

En cada encuentro se cultiva la curiosidad y el respeto, pilares esenciales del diálogo.

“Como todo viaje, lo mejor es la travesía, el tiempo que pasamos juntos aprendiendo", asegura.

Las próximas sesiones tendrán lugar este 17 de octubre en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, bajo el lema: "Dudar. De lo propio y de lo ajeno", y el 14 de noviembre, bajo el lema: "Analizar, indagar, rastrear".