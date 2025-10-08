Un centro comercial.

¿Qué comercios abren en Alicante este 9 de Octubre? La lista completa

La mayoría de grandes supermercados como Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo, Día y Consum estarán cerrados todo el día.

El próximo 9 de octubre, Alicante celebra el Día de la Comunitat Valenciana, y la gran mayoría de comercios y centros comerciales de la ciudad permanecerán cerrados debido a la normativa vigente para esta festividad autonómica.

La mayoría de grandes supermercados como Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo, Día y Consum estarán cerrados todo el día. Sin embargo, sí estarán disponibles varias tiendas pequeñas y franquicias con libertad horaria:

Carrefour Express: tiendas de Babel, Eusebio Sempere, Avenida de Alcoy, La Goteta, Bacarot, La Explanada, Plaza del Ayuntamiento y Calderón de la Barca estarán abiertas. Se recomienda consultar horarios en la web oficial.

Aldi abrirá sus supermercados en la ciudad según información actualizada.

Charter (relacionada con Consum): abrirán los establecimientos en calle Catedrático Daniel Jimenez de Cisneros (9h a 21:45h), Avenida del Padre Esplá (6h a 22h), y calle Músico José Torregrosa (8h a 21h).

Centros comerciales

Las tiendas de los principales centros comerciales de Alicante como Gran Vía, Plaza Mar 2, Puerta de Alicante, El Corte Inglés y Parque Vistahermosa permanecerán cerradas.

No obstante, las zonas de ocio y restauración de algunos centros como Gran Vía sí estarán abiertas en horario habitual de 12:00 a 01:00.

Normativa especial

Pueden abrir el 9 de octubre aquellos comercios de menos de 300 m² (excepto los vinculados a grandes cadenas), tiendas de conveniencia, gasolineras, tiendas en estaciones de transporte y establecimientos que dedican el 80% de su espacio a cultura, prensa, alimentos preparados o flores.

Lista resumen

Carrefour Express: abiertos en varias ubicaciones.

Charter de Consum: abiertos en ubicaciones y horarios señalados.

Aldi: abierto según información oficial.

Panaderías, pastelerías, gasolineras, floristerías, y tiendas de conveniencia: según normativa, abiertos.

Centros comerciales y grandes supermercados: cerrados todo el día, excepto la zona de ocio y restauración de algunos espacios.

Este es el panorama para quienes necesiten realizar compras o disfrutar de la oferta gastronómica y de ocio en Alicante el 9 de octubre.

Las opciones se concentran en pequeños supermercados y tiendas especiales, mientras que las grandes superficies permanecen cerradas respetando la festividad autonómica.