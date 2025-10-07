Richard (24 años) está haciendo el Camino de Santiago desde Benidorm: "En cuatro días no me he cruzado con nadie"

Cada vez más personas deciden emprender el Camino de Santiago como una experiencia espiritual, de búsqueda interior o de reflexión sobre el rumbo de sus vidas. No se trata solo de llegar a la meta, sino de recorrer un trayecto que ayude a encontrar respuestas en medio del esfuerzo y la soledad del camino.

Ese es el caso de Richard Nevado, un joven de 24 años nacido en Benidorm, que el pasado jueves comenzó una aventura poco común: recorrer el Camino de Santiago partiendo desde su propia ciudad. Lo hace en solitario y con la intención de caminar más de 1.100 kilómetros hasta llegar a la tumba del Apóstol.

El joven está compartiendo todo su viaje en redes sociales, donde en pocos días sus seguidores se han multiplicado. Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con él mientras cruzaba la frontera de la Comunidad Valenciana y se adentraba ya en tierras murcianas.

Un camino para encontrar respuestas

Richard no oculta que este viaje es, en gran medida, un proceso de autodescubrimiento. Después de trabajar en hostelería y de iniciar, sin éxito, varios estudios, el último en la Universidad de Alicante, reconoce que su vida todavía no tiene un rumbo claro.

"No tengo nada estable todavía. La verdad que no lo sé, por eso estoy haciendo el camino este", confiesa.

El año pasado ya completó el Camino Francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Aquella experiencia fue el germen de lo que ahora se ha convertido en una ruta mucho más ambiciosa.

"Al volver a casa empecé a ver señales del Camino desde Benidorm. Cualquier día se me va la cabeza y lo empiezo y pues ha sido ahora", explica.

45 días de viaje

El reto es mayúsculo. Son unos 1.140 kilómetros de recorrido que atraviesan buena parte del centro peninsular. Richard calcula que tardará unos 45 días en completar la ruta, aunque no tiene prisa. Puesto que, dejó su trabajo antes de comenzar la aventura y se lo toma con calma.

Viaja con sus ahorros y, aunque lleva una tienda de campaña, todavía no la ha usado. "De momento la gente me está acogiendo. Son conocidos de conocidos. Es un viaje a la aventura", cuenta.

En cuanto a la ruta, ha optado por atravesar La Mancha en lugar de seguir la Vía de la Lana hacia Pamplona. De esta manera recorrerá pueblos menos transitados, lo que añade dificultad pero también autenticidad a su experiencia.

La soledad del Camino

Richard reconoce que la experiencia está siendo positiva. El esfuerzo físico le compensa con la satisfacción de cada llegada.

Sin embargo, también admite que la ruta es solitaria. "En cuatro días no me he cruzado con nadie", asegura. Una situación que se explica porque no ha elegido un itinerario tradicional.

Hace ya un tiempo, EL ESPAÑOL de Alicante recogió el testimonio de Federico Ramírez Huerta, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Alicante, quien recordaba que el Camino del Sureste no es nada sencillo.

Se trata de un recorrido de 1.150 kilómetros que atraviesa Alicante, Orito, Petrer, Villena, Yecla y después continúa por Albacete, Cuenca, Toledo, Madrid, Ávila, Valladolid y Zamora hasta llegar a Benavente, donde se bifurca hacia la Vía de la Plata o el Camino Francés.

"Es un camino para peregrinos muy veteranos, sobre todo porque te vas a encontrar con la soledad en muchos tramos del trayecto", advertía Ramírez.

Problemas de señalización

A las largas jornadas y a la soledad se suma otro obstáculo: la señalización. Richard explica que, en el tramo de montaña entre Torremanzanas e Ibi, muchas marcas del Camino son borradas por personas vinculadas a cotos de caza, a quienes "no les gusta que la ruta esté señalizada".

No obstante, asegura que la acogida en los pueblos compensa cualquier dificultad. "La gente tiene muchísima curiosidad, me preguntan por el equipo, por lo que hago. El trato es increíble".

Visibilidad en redes

Además del esfuerzo físico, Richard está convirtiendo esta experiencia en un relato público. Publica vídeos de su viaje en TikTok e Instagram, plataformas en las que ya compartía rutas de montaña.

Al principio solo esperaba que sus amigos y su madre lo vieran, pero la repercusión le ha sorprendido: "Los dos primeros vídeos, increíbles. Mis seguidores se han duplicado".

Con el paso de los días, Richard sigue sumando kilómetros, historias y anécdotas. Su camino es largo, duro y solitario, pero lo afronta con ilusión. "El hecho de que sea duro significa que cuando llegue al pueblo a descansar, me sentiré en la gloria", concluye el benidormense.