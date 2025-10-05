Alba Bonet, la artista que utiliza su discapacidad como una voz para otras mujeres: "El silencio también escucha"

Emprender nunca ha sido sencillo. Las dudas, la falta de recursos y los obstáculos administrativos convierten el camino en una carrera de fondo que, en muchas ocasiones, retrasa el momento en el que los jóvenes deciden lanzarse.

Cuando, además, se suma una discapacidad, las barreras se multiplican. No solo se trata de demostrar la valía profesional, sino de vencer prejuicios y estigmas que siguen vigentes. En ese escenario se mueve Alba Bonet, artista, creadora de contenido, conferenciante y escritora alicantina.

Desde Elche, ha convertido sus vivencias en motor de cambio con la fundación de 'Lo Que El Silencio Escucha', una asociación que combina teatro, literatura, cine, collage y podcast para dar visibilidad a la diversidad funcional y la hipoacusia.

Una vida marcada por el arte y el silencio

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos hablado con ella sobre su trayectoria personal y profesional, marcada por la superación y por un mensaje claro: el silencio también escucha.

Alba Bonet, de 41 años, lleva el arte dramático en las venas desde los 16. Fundó una empresa de eventos y producciones artísticas, hasta que la otosclerosis bilateral, -una enfermedad hereditaria que provoca sordera-, y un ictus a los 28 años cambiaron el rumbo de su vida.

La pérdida del 80% de audición la obligó a reinventarse y a crear un nuevo proyecto en el que canaliza su creatividad y su visión emprendedora.

De esa experiencia nació 'Lo Que El Silencio Escucha', un espacio donde visibiliza a mujeres emprendedoras y con discapacidad.

Bonet quiere romper el estigma que asocia la sordera con la incapacidad: "No somos tontas, tenemos una discapacidad, pero la hemos integrado en nuestro trabajo. Emprendemos, fundamos negocios, sacamos proyectos adelante".

El poder de las historias

Una de las enseñanzas que transmite a través de su proyecto nace de la anécdota sobre un payaso en el desierto. En 2007, durante un viaje al Sáhara, improvisó una obra de teatro para niños bereberes sin hablar su idioma y sin permiso oficial para actuar.

La aparición inesperada de un payaso con acreditación oficial le permitió llevar a cabo la representación. De ahí extrajo una lección vital: "Si manifiestas, al final la vida te provee".

Otra historia conmovedora es la de Tomasa la payasa, un personaje creado por ella, que acabó marcando la vida una niña que perdió a su madre a los tres años. Años después, el destino volvió a cruzarlas, recordándole a Bonet la importancia de esos momentos que parecen pequeños, pero tienen un gran impacto.

El silencio, un refugio creativo

El silencio, que en su caso llegó de forma obligada tras el ictus, se convirtió en un espacio de autoconocimiento. "Antes lo llenaba todo con trabajo, era como una adicción para tapar problemas. Pero el silencio impuesto se transformó en un refugio creativo y en una oportunidad para crecer", explica.

Para Bonet, la sociedad actual teme detenerse y enfrentarse al silencio. Habla de "infoxicación" para describir el exceso de estímulos que impide disfrutar de momentos de pausa. Su proyecto busca resignificar ese vacío, transformándolo en bienestar y en una herramienta de inclusión.

Retos de una emprendedora

El emprendimiento en España ya es de por sí complejo, pero Alba Bonet lo describe como "apasionante" cuando a la ecuación se suman la condición de mujer, de artista y de persona sorda.

Señala tres barreras principales: el estigma hacia la mujer emprendedora, la tensión entre la creatividad y la parte técnica del negocio, y la dificultad de reconocimiento de la discapacidad auditiva.

Recuerda que para obtener un certificado de discapacidad es necesario superar el 33% de pérdida auditiva, lo que invisibiliza a muchas personas que, sin ayudas, tienen que enfrentarse a un mundo que no está adaptado.

Impacto y próximos pasos

El mayor premio para Alba Bonet no son los galardones, -como el reconocimiento de RTVE en En lengua de signos o el de la Cátedra de Responsabilidad Social de la UMH-, sino el efecto en otras personas. Una jefa de estudios, con problemas auditivos, confesó sentirse liberada al dejar de ocultar su discapacidad gracias a su mensaje.

Hoy, 'Lo Que El Silencio Escucha' se expande con un podcast, un documental en YouTube (Alba Bonet, artista muteada) y próximamente con una charla para Jovempa titulada 'De la caída al renacer', lo que el silencio escucha. Además, acaba de publicar su primer libro, Hipoacusia y amor propio.

Su consejo

A las mujeres que quieren dar el salto al emprendimiento, Bonet les lanza un mensaje claro: construir desde la experiencia y la verdad, sin compararse con nadie. "No tenemos los mismos zapatos", dice, recordando que cada historia es única.

Para ella, la clave está en encontrar un núcleo fuerte al que volver en los momentos difíciles y mantener un equilibrio entre grandes sueños y metas realistas.

Y, sobre todo, no rendirse: "Si no sale a la primera, habrá una segunda. El espíritu emprendedor siempre está".