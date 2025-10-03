Esta es la feria gastronómica de Alicante que deberías visitar este fin de semana: talleres, catas y reconocidos expertos

Alicante Gastronómica abre sus puertas del 3 al 6 de octubre en IFA Fira Alacant con talleres, catas y la presencia de reconocidos expertos de la cocina nacional e internacional. Una cita imprescindible para los amantes del buen comer.

Este fin de semana tienes un plan muy diferente en Alicante. Si te gusta la cocina de calidad, los ingredientes de proximidad, descubrir vinos de la provincia y aprender en talleres participativos, aquí encontrarás todo lo que estabas buscando.

Además, tendrás la oportunidad de conocer a algunos de los mejores chefs del país y probar sus propuestas a precios populares. Una feria pensada para los disfrutones que quieren vivir la gastronomía en primera persona.

El plan perfecto para los disfrutones

Este fin de semana Alicante propone un plan diferente, de esos que no se olvidan. Si te apasiona la buena comida hecha con ingredientes de proximidad, si disfrutas descubriendo vinos únicos de la provincia, si te atrae la idea de aprender en talleres participativos y, sobre todo, si quieres conocer a algunos de los mejores chefs de España y del mundo, esta es tu cita.

Porque Alicante Gastronómica no es una feria cualquiera: es un universo culinario que convierte cada rincón en una experiencia, donde el público es el verdadero protagonista.

Una feria internacional y única

La séptima edición se presenta como la más internacional hasta la fecha. Además de reunir a representantes de toda España, participan productores y profesionales de Latinoamérica, -con Bolivia como país invitado-, y también de Portugal, Francia, Italia y, por primera vez, China.

Reconocidos expertos visitan Alicante Gastronómica

La feria será escenario de dos citas de alto nivel. La II Edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate y la XVIII edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas – Trofeo Tescoma.

Estrellas Michelin al alcance de todos

Entre el 3 y el 6 de octubre, desfilarán por los escenarios profesionales que suman nada menos que 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol.

Figuras como Martín Berasategui, Jordi Roca, Quique Dacosta, Carme Ruscalleda o Paco Torreblanca compartirán escenario con referentes alicantinos como Kiko Moya, Alberto Ferruz o Susi Díaz.

El visitante podrá disfrutar de masterclass, showcookings, catas y ponencias que acercan el mundo de la alta cocina al gran público. Además, en el Rincón de las Estrellas y la Isla de las Tapas, los asistentes podrán saborear platos de autor a precios populares.

Más de 450 actividades

La programación es apabullante: 260 expositores, más de 450 ponencias y talleres, 17 concursos y siete escenarios en más de 36.000 metros cuadrados de feria. Todo ello pensado para que el público no solo vea y pruebe, sino que también participe.

Desde certámenes de arroces, salazones o toñas hasta concursos de panadería con identidad mediterránea, Alicante Gastronómica lo pone todo sobre la mesa para convertir la visita en una experiencia inmersiva.

Vino, pan y sabores del mundo

El vino cobra un protagonismo especial con espacios como el Túnel del Vino o las Salas de Cata, donde descubrir bodegas de prestigio. El pan también tendrá su momento estelar con ponencias y el concurso al Mejor Pan del Mediterráneo con Harina de Algarroba.

El país invitado, Bolivia, añade un punto exótico con productos como la quinoa real, el churrasco o los Vinos de Altura, de la mano de la reconocida chef Camila Lechín.

Gastronomía con valores

Alicante Gastronómica es también compromiso social. Este año refuerza su vertiente solidaria con showcookings inclusivos, talleres de cocina con pictogramas para niños con TEA y la campaña Restaurantes contra el Hambre.

Alicante Gastronómica 2024

Además, la pulsera solidaria de acceso destina parte de la recaudación a cocinar menús para personas vulnerables durante todo el año.

Tras reunir a más de 78.000 visitantes en 2024, Alicante Gastronómica regresa con más fuerza que nunca. Una feria que democratiza la gastronomía y la convierte en una fiesta abierta a todos.

Si buscabas el plan perfecto para este fin de semana, ya lo has encontrado. Y solo te falta una cosa: ir con hambre.