El bonito nombre de la hija de Esther Cañadas: significa 'ola de Dios' y es poco frecuente en Alicante

La hija de Esther Cañadas se llama Galia, un nombre con un significado tan poderoso como delicado: 'ola de Dios'.

Poco común en España, y aún menos en la provincia de Alicante, lo porta la niña de 10 años que ha marcado la vida de la supermodelo, tanto en lo personal como en lo profesional.

La pequeña es una de las razones por las que Cañadas se mantuvo alejada de la moda durante años, junto a la enfermedad que padece, conocida como vasculitis.

De las pasarelas a su regreso

Esther Cañadas (48 años) reapareció esta semana en el programa 'El Hormiguero', donde sorprendió por su naturalidad al hablar de maternidad, moda y estilo de vida.

La modelo, que en los noventa fue una de las españolas más reconocidas en las pasarelas internacionales, llevaba años apartada del foco mediático.

Nacida en Albacete, pasó gran parte de su infancia en Alicante. Su familia se instaló en el barrio de la Albufereta, donde sus padres regentaron una librería y donde estudió en el CEIP La Albufereta hasta los 14 años. Fue entonces cuando un cazatalentos la descubrió y le abrió las puertas de la moda.

En Nueva York su carrera despegó con fuerza. Se convirtió en imagen de DKNY de la mano de Donna Karan y desfiló para firmas como Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Calvin Klein o Victoria’s Secret. También probó suerte en el cine con El secreto de Thomas Crown, junto a Pierce Brosnan y Rene Russo.

La retirada por enfermedad

Apodada en Alicante como 'la alemana' por su cabello rubio y sus ojos claros, Esther Cañadas vivió un ascenso meteórico en los noventa.

Sin embargo, su figura desapareció del mapa mediático al ser diagnosticada de vasculitis, una enfermedad inflamatoria que afecta a los vasos sanguíneos.

La dolencia no solo impactó en su salud física y psicológica, sino que también transformó su cuerpo. Ante este giro, la modelo optó por retirarse de las pasarelas y centrarse en su vida personal.

Su vida sentimental

Su vida amorosa también ocupó titulares. Esther Cañadas contrajo matrimonio en dos ocasiones: primero con el supermodelo neerlandés Mark Vanderloo y más tarde con el expiloto español Sete Gibernau.

Mantuvo relaciones sonadas, como su romance con el actor José Coronado, que acaparó gran atención mediática. Además, llegó a comprometerse con el magnate hotelero Vikram Chatwal, aunque la boda nunca se celebró.

Galia, su mayor tesoro

El 17 de diciembre de 2014 nació Galia, la hija de la modelo. Llegó al mundo en la clínica Ruber de Madrid mediante parto natural, en un momento en el que su madre estaba retirada por motivos de salud.

Cañadas siempre ha sido muy celosa con la intimidad de su pequeña, a la que ha criado en solitario sin revelar la identidad del padre. Durante los primeros años vivieron en México, antes de regresar juntas a Europa.

La modelo habla de ella con auténtica devoción: "Tengo una hija que es como si me hubiera tocado la lotería. Es muy especial y observadora, me enseña cosas todos los días", según compartió Divinity.

El significado

El nombre Galia significa 'ola de Dios', una referencia de gran carga simbólica y espiritual.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España solo 331 mujeres llevan este nombre, con una media de edad de 26,8 años.

La mayoría se concentran en Burgos y Álava, mientras que en Alicante apenas alcanza el 0,01 por mil de la población.

Su refugio en Alicante

Pese a vivir gran parte del año fuera, Esther Cañadas mantiene un vínculo muy especial con Alicante. Cuando necesita un respiro, suele regresar a la provincia para alojarse en el hotel MasQi The Energy House, un refugio boutique situado en plena Sierra de Mariola.

Este espacio ofrece terapias, alimentación consciente y experiencias de bienestar que ayudan a reconectar cuerpo y mente. Un lugar perfecto para alguien que ha hecho de la búsqueda del equilibrio personal una prioridad.