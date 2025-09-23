Este es el colegio de Alicante en el que estudió Esther Cañadas: público, cercano y al lado de la playa

Colegio de la Albufereta en Alicante y una imagen de la modelo Esther Cañadas

El Colegio Público de la Albufereta, situado a escasos metros del mar, fue el lugar donde estudió la modelo internacional Esther Cañadas en su infancia. Un centro familiar, con buena reputación y ubicado en uno de los barrios residenciales más emblemáticos de Alicante.

La historia de este colegio se cruza con la de una de las modelos más reconocidas de la moda española, que pasó aquí sus primeros años de formación antes de dar el salto a las pasarelas internacionales.

La ciudad de Alicante ha visto nacer y crecer a numerosas figuras del arte, la televisión y la moda. Entre ellas, la actriz Vanesa Romero, que llegó a ser Belleza de su hoguera, y también Esther Cañadas, que hoy vuelve a acaparar titulares tras reaparecer en la vida pública.

De Albacete a la Albufereta

La modelo, que lleva tiempo apartada del foco mediático, regresó a la primera línea el pasado lunes en su visita a El Hormiguero. Esther Cañadas (48 años) había reducido su actividad profesional tras enfrentarse a una enfermedad y centrarse en el cuidado de su hija Galia, de 14 años.

Lo que muchos desconocen es que la top model nació en Albacete, aunque pasó buena parte de su infancia en Alicante. Sus padres se trasladaron al barrio de la Albufereta, donde abrieron una librería y se instalaron hasta que Esther cumplió 14 años.

En ese tiempo cursó sus estudios en el CEIP La Albufereta, un colegio público al que acudían muchos niños de la zona. Según recoge 'Alicantepedia', compañeros de clase la apodaban 'la alemana', por su cabello rubio y su imponente estatura.

De las aulas a las pasarelas

A los 14 años su vida cambió por completo. Un ojeador de Barcelona descubrió a la adolescente y le propuso iniciar una carrera en la moda. Con la aprobación de sus padres, se mudó primero a la capital catalana y, apenas dos años más tarde, a Nueva York.

Fue en Estados Unidos donde despegó su carrera internacional. La diseñadora Donna Karan la convirtió en imagen de DKNY, y pronto desfiló para firmas como Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Calvin Klein o Victoria’s Secret.

En 1999 dio el salto al cine con un papel en El secreto de Thomas Crown, junto a Pierce Brosnan y Rene Russo. A lo largo de su vida ha estado casada en dos ocasiones y en 2014 nació su hija, Galia, a la que ha dedicado buena parte de los últimos años.

El colegio de la Albufereta

El CEIP La Albufereta, donde estudió Esther, está situado en la calle Zeus 3, dentro de este barrio residencial y vacacional de Alicante. Se trata de un centro público y mixto, de carácter laico, que cubre las etapas de infantil y primaria.

Entre sus servicios destacan las actividades extraescolares gratuitas de ciencia, teatro, coro, debate, huerto escolar o inglés, así como un equipo docente valorado por su cercanía y motivación.

Antiguos alumnos y familias coinciden en destacar el buen clima escolar y la atención del profesorado.

El colegio está rodeado de un entorno singular, muy próximo al mar y al yacimiento del Tossal de Manises, lo que aporta un contexto cultural y patrimonial único para sus estudiantes.

La vuelta de Esther Cañadas

La aparición de Esther en El Hormiguero ha devuelto a la modelo a la primera línea mediática. Según ha adelantado EL ESPAÑOL en otro artículo, Cañadas sorprendió por su naturalidad al hablar de moda, estilo de vida y maternidad.

Confesó que conserva muchas prendas vintage, que sigue disfrutando de la comida, -con especial debilidad por los polvorones-, y que entrena incluso con tacones para mantenerse en forma.

También habló de sus aficiones más personales, como la meditación y la hipnosis, que practica para encontrar equilibrio y bienestar.

Además, reveló que tiene una faceta inesperada: la de manitas. "Lo hago sobre todo por mi hija, para que aprenda a hacer las cosas por sí misma. Lo intentamos nosotras y, si no, ya contratamos a alguien", contó en el programa.

Con esta reaparición televisiva y un reciente desfile en la pasarela de Carolina Herrera en Madrid, Esther Cañadas vuelve a situarse en el punto de mira, mientras su historia personal sigue vinculada a aquel colegio sencillo y cercano de la playa de la Albufereta.