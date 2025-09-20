Luis Gómez, entrenador: "Entrenar fuerza acelera tu metabolismo y es clave para perder grasa"

Septiembre llega con un aire de nuevo comienzo. Es el mes en el que muchos deciden volver al gimnasio o iniciarse en el deporte tras el verano. Con los días más cortos y la rutina retomada, la motivación para recuperar hábitos saludables se dispara.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con dos profesionales del deporte. El equipo de entrenadores de Nuten, Luis Gómez y Antonio Gómez, nos cuenta cómo afrontar esta vuelta con cabeza y sin caer en los errores más comunes.

Nuten nació en Ibi con la idea de ofrecer planes de entrenamiento y nutrición 100% personalizados. Su filosofía es clara: no se trata de soluciones rápidas, sino de construir hábitos que duren toda la vida.

Generando hábitos saludables

"Vimos que muchas personas necesitaban no solo un plan, sino un acompañamiento humano y real", explica Luis Gómez, cofundador del proyecto. El objetivo, añade, es que cada persona encuentre una rutina sostenible y adaptada a su ritmo.

La propuesta ha calado fuerte: ya han acompañado a miles de personas en España y Latinoamérica y cuentan con el reconocimiento como servicio número 1 en Trustpilot.

"Lo que más nos importa es seguir inspirando a más personas a cuidarse de forma consciente, realista y disfrutando del proceso", subrayan desde la empresa.

La nutricionista Elena Montero, y los entrenadores, Luis Gómez y Antonio Gómez. Cedida

Retomar la rutina

Con septiembre llegan también los que retoman el ejercicio tras semanas de inactividad. Luis Gómez recuerda que el cuerpo "es un poco desagradecido" y el parón se nota enseguida, pero también tiene memoria.

"En cuanto empiezas a entrenar, el cuerpo vuelve a llegar al punto en el que se encontraba antes, porque evoluciona más rápido que si no hubiésemos tenido un punto de partida superior", explica el cofundador de Nuten.

El error más común es querer entrenar al 100% desde el primer día. Eso puede provocar agujetas extremas o incluso lesiones. La clave, según Antonio, es empezar "de menos a más" y sin presión.

Desde Nuten añaden que conviene ser conservador en el inicio por dos motivos: evitar molestias excesivas y, sobre todo, "generar otra vez adherencia al plan". Si la primera experiencia resulta demasiado dura, costará mucho más volver al día siguiente.

Frecuencia del entrenamiento

La pregunta es recurrente y la respuesta, según Antonio Gómez, no pasa por obsesionarse con el número. "Más no siempre significa mejor", apunta. Como recomendación general, sugiere un mínimo de tres o cuatro días a la semana, y un máximo de cinco o seis.

Aunque el equipo de entrenadores insiste en que la frecuencia adecuada del entrenamiento para cada individuo será diferente, en función de su estado de salud, su rutina y también los objetivos marcados.

Luis recuerda que el descanso es tan importante como el entrenamiento. "Es durante la recuperación cuando la musculatura crece y se desarrolla", afirma. Por eso, alternar días de esfuerzo con otros de reposo es fundamental para progresar sin estancarse ni lesionarse.

Fuerza vs. cardio

El debate eterno en el fitness tiene una respuesta clara para el equipo de Nuten: la fuerza es prioritaria. "La fuerza es la base de todo", asegura Luis Gómez. Una buena musculatura protege las articulaciones, previene lesiones y sostiene el cuerpo con los años.

Además, la fuerza es un potente aliado para perder grasa. "Cuando entrenas fuerza, elevas tu metabolismo en reposo. El cuerpo sigue quemando calorías incluso horas o días después de haber entrenado", explica Luis.

Ambos entrenadores refuerzan la idea: "Cuando nosotros aumentamos nuestra masa muscular, aumenta muchísimo nuestro gasto energético en reposo". Ese incremento convierte al cuerpo en una máquina más eficiente para quemar calorías a lo largo del día, incluso en reposo.

La fórmula completa

Los entrenadores de Nuten insisten en que la combinación de fuerza y cardio es lo ideal para una salud completa, tanto a nivel muscular como cardiovascular. Pero si hay que empezar por algo, son claros: la prioridad debe ser la fuerza.

La razón es sencilla. Si la fuerza es la base de todo, necesitaremos ganar fuerza para rendir mejor y con mayor seguridad cuando practiquemos cardio.

"El entrenamiento tiene que disfrutarse, porque solo así se asegura la adherencia a largo plazo", concluyen con la idea de que lo más importante es hacer del deporte parte de nuestra rutina.