El quiosco del antiguo Peret busca nuevo dueño: seguirá como heladería artesana, por 1,2 millones

El quiosco del antiguo 'Peret' en Alicante, y una foto del pasado.

Todo aquel que haya paseado alguna vez por la Explanada conoce el mítico quiosco del Peret, un icono de Alicante que forma parte del paisaje sentimental de la ciudad.

Durante más de un siglo, este espacio ha sido punto de encuentro, referencia turística y escenario de momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva. Hace unos meses, el quiosco cerró sus persianas. Sin embargo, llegan buenas noticias para los alicantinos.

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la apertura de un concurso público para reactivar este espacio histórico con una nueva concesión, que permitirá recuperar su esencia heladera.

Una nueva etapa

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local el procedimiento para adjudicar la explotación del quiosco de la Explanada como heladería-cafetería. Se trata del local que hasta hace poco ocupaba la heladería Peret y que ahora busca nuevo concesionario.

La concesión se ofrece por un plazo inicial de siete años, con la posibilidad de dos prórrogas de tres años cada una.

El canon de licitación asciende a 1.263.828 euros por todo el periodo, lo que supone 170.000 euros en el primer año y hasta 191.447 euros en el séptimo, con un incremento anual del 2%, según ha anunciado el Ayuntamiento de Alicante en una nota de prensa.

Además, el pliego incluye como requisito obligatorio que el futuro adjudicatario trabaje con productos artesanos, concretamente helados y granizados, para mantener la tradición de la que ha sido una de las heladerías más famosas de Alicante.

Características del espacio

El quiosco ocupa 39 metros cuadrados y cuenta con instalaciones de agua, saneamiento, electricidad e iluminación. Construido con estructura metálica y grandes ventanales, dispone de toldos eléctricos en tres de sus cuatro fachadas.

El contrato no incluye el espacio de terraza, aunque el adjudicatario podrá solicitarlo aparte para instalar hasta 180 metros cuadrados de veladores bajo la sombra del entoldado.

Trabajadores de la heladería en 1950. El nostre Alacant d'antany Facebook

El nuevo gestor, además, deberá hacerse cargo de las obras de restauración y reparación necesarias tanto en el interior como en el exterior del local.

Un siglo de historia

El Peret no es un quiosco cualquiera. Desde su origen en 1916, cuando Vicente Richard abrió un puesto de flores en lo que entonces era el Paseo de los Mártires, este espacio fue transformándose hasta convertirse en símbolo de la hostelería alicantina.

Poco después, Pedro Fuster Iborra, -también conocido como 'Pere el cacahuero'-, se hizo con el local y lo convirtió en un negocio de horchata y frutos secos. Con el tiempo, su hijo, conocido ya como 'Peret', consolidó el nombre que ha llegado hasta hoy.

Por su terraza pasaron escritores de la talla de Ernest Hemingway y Camilo José Cela, además de ministros, artistas y miembros de la Familia Real, como ya contó EL ESPAÑOL de Alicante en otro artículo.

Durante décadas, degustar un helado o un granizado en el Peret fue un ritual estival para alicantinos y turistas.

En los años 50 se incorporaron sabores como el turrón o la leche merengada, y en los 70 el negocio amplió su actividad más allá del verano con una tienda en el centro de la ciudad.

Pese a las reformas, los cambios de generación y hasta una concesión municipal con fecha de caducidad, el Peret siempre logró reinventarse y mantenerse vivo hasta su reciente cierre.

Ahora, el quiosco de la Explanada busca un nuevo dueño que, además de asumir el reto económico, continúe con la tradición de la elaboración artesanal que lo hizo célebre.