Alexandra Candale (18), universitaria, sobre vivir en una residencia de estudiantes: "Pago 500€ y sin comida"

Comenzar la universidad abre una de las primeras grandes decisiones para los estudiantes: ¿alquilar una habitación en un piso compartido o instalarse en una residencia? La elección suele depender de si conocen o no a otras personas en la ciudad y del presupuesto con el que cuentan.

Muchos, sobre todo en el primer año, se decantan por la residencia para no empezar de cero completamente solos. Sin embargo, el precio siempre aparece como una de las principales dudas.

Las residencias universitarias han sido tradicionalmente más caras que un piso compartido. Pero, con el aumento de los alquileres y la falta de oferta, la diferencia se estrecha y obliga a los estudiantes a hacer números para decidir dónde vivir.

El desafío del alojamiento

Desde EL ESPAÑOL de Alicante nos hemos desplazado al campus de San Vicente del Raspeig para conocer cómo resuelven esta situación los estudiantes de la Universidad de Alicante.

Alexandra Candale, de 18 años y natural de Calpe, vive en la residencia Europa House. Allí paga "unos 500 €" al mes, con agua, luz y wifi incluidos, aunque sin alimentación. Eligió esta opción porque "no conocía mucha gente" y porque una amiga también se alojaba allí.

Por su parte, Nerea Yuk (18), estudiante del doble grado de Derecho y Criminología, comparte un piso en San Vicente junto a tres compañeros. Cada uno paga "300 € al mes", a lo que deben sumar agua y luz.

Algo similar ocurre con Nuria Revert, que comparte piso en la misma localidad por "300 más gastos".

También María Castillo (19) y Rocío, ambas de Almansa y estudiantes de Derecho, comparten alojamiento por "275 más gastos", una cantidad que "no llegará a 300 igual" y que "depende del mes".

Entre alquiler y transporte

No todos los estudiantes tienen que preocuparse por el alquiler. Altea Hernández, que vive en el centro de Alicante, y Paula Nieto, que reside con su familia en la ciudad, se libran de ese gasto. Lo mismo sucede con Elena, estudiante de Derecho, que utiliza un apartamento familiar en San Juan.

Otros, en cambio, soportan el peso del transporte. Pablo Bejarano (20), de Ingeniería Informática, viaja a diario desde Elche y cada trayecto le cuesta 2,25 €. En su caso, reconoce que el transporte es "un gasto bastante importante".

También Alba Cañizares (19), de Óptica y Optometría, se desplaza desde Callosa. Este mes ha pagado "108 €" de autobús, aunque admite que prefiere este sistema porque "me gusta estar en mi casa".

Los precios del mercado

El coste medio de una habitación varía según la ciudad. Tal y como explicó en una entrevista a este medio el CEO de Live4Life, Alberto Añaños, en Valencia ya se paga una media de 400 € mensuales, mientras que en Alicante la cifra ronda los 320 €.

Tras conversar con los estudiantes en el campus, la mayoría confirma que el precio medio en San Vicente se sitúa en torno a los 300 €, aunque sin incluir gastos. A esa cantidad hay que añadir entre 50 y 70 € de suministros y unos 200 o 250 € mensuales en alimentación.

Residencias: comodidad y precio

En la zona de la Universidad de Alicante hay varias residencias que ofrecen distintas fórmulas de alojamiento.

Su gran ventaja es la comodidad. No hay que buscar compañeros ni preocuparse por el contrato, y además suelen incluir servicios como limpieza, wifi o zonas comunes.

El inconveniente principal es el precio. En algunos centros, una habitación individual ronda los 480 o 500 € al mes, sin comidas incluidas.

Otras residencias ofrecen la posibilidad de contratar estudios dobles, que pueden alcanzar los 625 € por persona, o habitaciones con media pensión o pensión completa.

En esos casos, los precios se disparan: entre 820 y 920 € al mes con comidas incluidas, e incluso cerca de 1.000 € en pensión completa durante todo el curso.