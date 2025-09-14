El bonito nombre del hijo de Ana Milán (51): significa 'guerrero' y es poco común en la provincia de Alicante

El hijo de Ana Milán se llama Marco, un nombre con origen latino que significa "guerrero" y que resulta poco frecuente en la provincia de Alicante. Aunque no es desconocido en España, en esta tierra alicantina apenas lo llevan 1,08 de cada mil hombres.

Escoger el nombre de un hijo nunca es fácil. Es una elección que le acompañará toda la vida y que, en muchos casos, genera debates familiares. Hay padres que se inspiran en algún ser querido, otros que siguen las modas del momento e incluso quienes deciden fijarse en el nombre que una celebrity ha elegido para sus hijos.

En el caso de las famosas nacidas en Alicante, destaca Ana Milán, actriz que vivió parte de su infancia en Almansa pero que nació en la Clínica Vistahermosa de Alicante. Por lo que, algo de la terreta siempre la acompaña. Almansa, además, se encuentra a poco más de una hora de la capital alicantina, lo que refuerza ese vínculo cercano.

El hijo de Ana Milán

La actriz, muy querida por el público español, tiene un único hijo llamado Marco, que este mes de noviembre cumplirá 24 años. Marco Morales es fruto de su relación con Paco Morales, exbailarín de Norma Duval y miembro de un grupo emblemático del pop español como La Década Prodigiosa.

Antes de dedicarse a la música, Paco Morales también probó suerte en el mundo del fútbol, llegando a formar parte de las filas del Atlético de Madrid, una pasión que comparte con su hijo.

Un joven discreto

De Marco se sabe poco porque no pertenece al mundo de la farándula y su madre siempre ha sido muy discreta con su vida privada.

Aun así, a través de sus redes sociales se aprecia que siente pasión por el fútbol y por la música electrónica.

Durante la pandemia, cuando Ana Milán se convirtió en una auténtica estrella digital gracias a sus directos en redes sociales, fue posible verle en alguna ocasión.

Por aquel entonces tenía apenas 18 años y aparecía como un adolescente divertido y espontáneo. Hoy, con 23 años, es un joven alto y atractivo, aunque su madre intenta preservar su intimidad y rara vez comparte imágenes actuales de él.

Un emotivo mensaje

En noviembre de 2024, con motivo del 23 cumpleaños de su hijo, Ana Milán le dedicó un post cargado de emoción. La actriz recordaba que Marco nació un mes antes de lo esperado y afirmaba que, desde entonces, mantienen una relación llena de momentos de amor, risas y discusiones.

En su mensaje, Ana aseguraba que celebra al hombre en el que se ha convertido, "lleno de honor y nobleza", y destacaba su sentido del humor.

Con un guiño cariñoso añadía que, aunque a Marco le cuesta bailar, "no hay un abrazo que me guste más que el tuyo, ni lo hubo, ni lo habrá".

Un nombre con historia

Marco es un nombre de origen latino, derivado de Marcus, y significa "guerrero". Tradicional y con fuerza, está presente en toda España, aunque con especial incidencia en el norte.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 28.940 hombres llamados Marco en el país, con una edad media de 16 años. Las provincias donde más se concentra son Asturias, Cantabria, Palencia, Valladolid y Zamora.

En la provincia de Alicante, sin embargo, es un nombre poco común, ya que apenas representa el 1,08 por mil.

La cercanía de Ana Milán

Ana Milán es una de las actrices más conocidas de la televisión española. Ha participado en series de éxito como Física o Química, donde alcanzó gran popularidad, y más recientemente se la reconoce también por su faceta de comunicadora en el podcast La vida y tal, que conduce junto a Sebastián Gallego.

Durante la pandemia, su espontaneidad en los directos de Instagram la convirtió en una compañía imprescindible para miles de seguidores, que la recuerdan como alguien capaz de hacer reír y reflexionar en los días más complicados.