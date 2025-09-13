Reabre en Alicante esta mítica discoteca que fue la más grande de Europa: "Con 500 pesetas estabas todo el finde"

Hay lugares míticos que forman parte de la historia de generaciones enteras. Sitios donde crecieron jóvenes que hoy son padres y que cuentan esas noches como parte de su legado. Cuando uno de esos espacios cierra y después renace, el público lo recibe como si recuperara un pedazo de su propia vida.

Eso mismo ocurrirá en Redován el próximo 25 de octubre con la reapertura de Thamesis, la discoteca que en los años 80 fue considerada la más grande de Europa. Su nieto, Marco Zaragoza, de 23 años, ha decidido coger el testigo de su abuelo Pepe para devolverle la vida.

El regreso llega con una fiesta bautizada como Renacer, el evento que marcará la vuelta de una sala que en su día fue capaz de reunir a miles de personas cada fin de semana.

De la leyenda al renacer

Thamesis fue un fenómeno social. En sus años dorados acogía hasta 10.000 personas en una sola noche y ofrecía cuatro salas con diferentes músicas, una cafetería tipo burger, sala de recreativos y hasta piscina.

La entrada costaba 500 pesetas, -unos tres euros actuales-, e incluía consumición, acceso a todas las salas y hasta la posibilidad de llevarse a casa un coche o una moto gracias a los sorteos semanales. Con aquella fórmula, muchos recuerdan que "con 500 pesetas echabas todo el finde".

Autobuses llegaban desde Valencia, Murcia, Cartagena o Almería. Incluso turistas de Benidorm y Torrevieja se desplazaban para vivir el ambiente único de la llamada “catedral” de la noche.

Un proyecto familiar

El fundador, Pepe Zaragoza, levantó el complejo tras gestionar dos locales más pequeños. La demanda era tal que se quedó sin espacio y dio el salto a lo grande, un recinto de más de 12.000 metros cuadrados.

Hoy, a sus 77 años, revive la ilusión a través de su nieto Marco. "Para mí sería una ilusión verla de nuevo en marcha y que mis descendientes la sigan", confiesa. Su consejo para el futuro es claro: “El jefe tiene que ser el empleado más fiel y más trabajador de todos”.

Expectación en redes

Marco ha documentado en Instagram y YouTube los primeros pasos de la reapertura. Sus vídeos, algunos con más de 280.000 visualizaciones, han despertado nostalgia entre quienes vivieron aquella época.

"Qué ganas de volver a la gran catedral después de casi 30 años", comenta un usuario. Otros apuntan al futuro: "Se ve que va a ser un cartelazo".

El cartel completo de Renacer todavía no se ha desvelado, pero ya se ha confirmado la presencia de Irregular Live, Óscar Madrid, Peter y Marchori, con un proyecto que promete "un trance colectivo" en la pista.

Las primeras entradas, lanzadas a través del Instagram de @thamesisclub, se agotaron en pocas horas.

Thamesis Club vuelve casi cuatro décadas después de haber rugido como la discoteca más grande de Europa. El 25 de octubre será el día de comprobar si la bestia despierta con la misma fuerza y vuelve a marcar a toda una generación.