Este pueblo cerca de Alicante busca vecinos y es ideal para familias: bien conectado y casas por 51.000 €

Pozohondo, en la provincia de Albacete, se presenta como una alternativa real para quienes buscan un cambio de vida. A menos de dos horas de Alicante, este municipio ofrece tranquilidad, viviendas asequibles y una comunidad pensada para familias.

Según la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo', se trata de "un lugar perfecto para desarrollar un plan de vida".

Tradicionalmente, los pueblos han sido territorio de pocos. Menos población, más calma. Sin embargo, cada vez más personas se plantean cambiar la ciudad por un entorno rural.

El precio de la vivienda, la saturación urbana y el deseo de una vida más sosegada están detrás de esta tendencia que ha cobrado fuerza tras la pandemia.

Hoy, mudarse a un pueblo no solo es una cuestión de nostalgia, sino de pura supervivencia económica y emocional.

Para quienes estén valorando este paso, existe la plataforma Vente a vivir a un pueblo, que recopila información detallada de municipios con potencial para atraer nuevos pobladores.

Qué ofrece Pozohondo

Aunque ninguna localidad alicantina figura de momento en esta iniciativa, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos explorado qué otras opciones cercanas sí aparecen en su directorio.

Entre ellas destaca Pozohondo, en Albacete, a 1 hora y 50 minutos (180 km) en carretera de la ciudad de Alicante.

"Un pueblo tranquilo, perfecto para familias y bien conectado". Así definen desde Vente a vivir a un pueblo a Pozohondo, donde residen unos 1.600 habitantes.

La localidad dispone de guardería y colegio en el propio municipio, mientras que el instituto se encuentra en Albacete, a menos de 20 kilómetros. Cuenta también con ambulatorio y hospital a 30 km, instalaciones deportivas, polideportivo y servicios básicos como bancos, supermercados, farmacias o biblioteca.

En cuanto a la conectividad, Pozohondo dispone de 4G, banda ancha y fibra óptica. El transporte está cubierto con autobús en el pueblo y tren a media hora en la ciudad de Albacete.

La vivienda es otro de sus atractivos. Según la plataforma, se puede alquilar desde 400 euros o comprar desde 50.000 euros, aunque el mercado real ofrece precios aún más bajos.

Un pueblo con tradición

Pozohondo es un municipio de calles tranquilas y ambiente familiar. Según la web de Turismo de Castilla-La Mancha, la plaza se convierte en el "marco singular" de la vida cotidiana, con la fuente y el bullicio de los más jóvenes como protagonistas.

El pueblo también es conocido por su Banda Municipal de Música, con un prestigio histórico que se mantiene en la actualidad. A ello se suma su carácter festivo, con la popular danza del Zángano como seña de identidad cultural.

La voz de la alcaldesa

La alcaldesa de Pozohondo, Amparo Núñez, insiste en que su municipio tiene todo lo necesario para atraer nuevos pobladores. Destaca la tranquilidad del entorno y la pureza del aire. "No tenemos contaminaciones en los pueblos", afirma.

También resalta la belleza de las noches, donde es posible "salir a ver las estrellas".

Para las familias, Núñez subraya la seguridad que proporciona la vida rural, ya que los niños "pueden salir solos, pueden montar en bicicleta, pueden ir a la piscina".

Otro punto a favor son las actividades, que resultan "muchísimo más baratas que en la ciudad". La conexión con Albacete, a solo 20 minutos, también se presenta como una ventaja.

La regidora predica con el ejemplo. "Yo misma me vine a vivir a un pueblo y estoy muy agradecida de estar aquí". Por eso anima a todos a dar el paso, asegurando que "venir a vivir a un pueblo es lo mejor que se puede hacer".

El mercado inmobiliario real

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos querido comprobar cuál es la situación actual del mercado en Pozohondo. En Idealista aparecen 29 viviendas en venta, con precios que empiezan en 51.000 euros. Es el caso de una casa de 158 m2 en perfecto estado, con tres dormitorios, bodega y buhardilla.

Vivienda a la venta en Pozohondo Idealista

Existen opciones aún más baratas, pero requieren una reforma integral.

En cuanto al alquiler, actualmente no hay disponibilidad publicada en la plataforma. Para ello, tocaría hablar con los vecinos del pueblo y activar el boca a boca