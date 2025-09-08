El pueblo de Alicante que enamora a los extranjeros, según la IA: "Autenticidad, arte y vistas de postal"

Altea se alza como el destino alicantino que más cautiva a los extranjeros. La combinación de su casco antiguo de postal, un ambiente artístico y bohemio, y unas vistas al Mediterráneo que parecen pintadas, la convierten en un lugar único para quienes buscan autenticidad y tranquilidad.

La Costa Blanca se ha consolidado como uno de los rincones favoritos de los extranjeros, tanto para veranear como para adquirir una segunda residencia. Con tantas localidades de gran belleza y atractivo turístico, surge la pregunta: ¿cuál es la favorita de quienes llegan desde fuera de España?

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos consultado a la IA del momento, ChatGPT, y su respuesta es clara: Altea.

Altea enamora

Según ChatGPT, el encanto de Altea reside primero en su casco antiguo. "Las casas encaladas, las buganvillas trepando por las paredes y esas calles empedradas que suben hasta la plaza de la iglesia tienen un aire mediterráneo que parece detenido en el tiempo", explica la IA.

Esa estética conecta de inmediato con quienes buscan autenticidad frente a lo masivo.

Además, la localidad ofrece una vida tranquila pero rica en cultura. Talleres, galerías y mercadillos artesanales crean un ambiente artístico que atrae a europeos que buscan algo más que sol y playa.

La IA apunta que Altea combina belleza, tranquilidad, cultura y cosmopolitismo, un cóctel que enamora al visitante.

Playas, miradores y actividades

Altea no se limita a su casco antiguo. Sus playas de grava y bolos, como la del Mascarat o la de la Olla con su islote, ofrecen un entorno cuidado y opciones de deportes náuticos.

También destaca por sus miradores. Desde la glorieta del Maño hasta la Torre de Bellaguarda, cada rincón invita a la fotografía.

Casco urbano Altea.

Turisme de la Comunitat Valenciana señala que la localidad, conocida como "la cúpula del Mediterráneo" por su iglesia de tejas azules y blancas, se ha convertido en uno de los destinos más populares de la provincia.

Los visitantes pueden además disfrutar del golf o explorar las sierras del Parque Natural de la Serra Gelada y Bernia, con rutas de senderismo como la del Forat de Bernia, que termina en un espectacular mirador al mar.

Extranjeros y celebridades

Otro punto a favor es la fuerte comunidad internacional ya asentada en Altea. "No eres 'el extranjero que llega', sino parte de un mosaico de gente de muchos países", asegura ChatGPT, destacando la facilidad de integración para los recién llegados.

Entre los famosos que han elegido Altea, el periodista Pedro Piqueras es el último en mudarse a una urbanización de la zona tras veranear durante años en la localidad, lo que refuerza su atractivo como destino tanto para turistas como para quienes buscan residencia.