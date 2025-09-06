El bonito parque de Torrevieja con una peculiar forma ideal para un paseo: gran espacio verde con animales en libertad

En una ciudad grande, donde reina el hormigón, los espacios verdes se convierten en verdaderos rincones de paz y en los que refugiarse para desconectar y respirar profundo.

En la localidad de Torrevieja, son varios los espacios verdes que destacan por su variedad de árboles, sin embargo, entre todos, resalta un espacio en concreto.

En pleno corazón de la ciudad, se encuentra uno de los rincones más singulares y queridos por vecinos y visitantes: el Parque de las Naciones.

Este espacio, que combina naturaleza, ocio y cultura, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan disfrutar de un paseo tranquilo rodeado de vegetación y animales en libertad.

Forma peculiar

Lo primero que llama la atención al observar el parque desde el aire es su peculiar diseño en forma de mapa de Europa. Esta curiosidad arquitectónica lo convierte en un lugar único dentro de la oferta de espacios verdes de la ciudad, despertando la curiosidad de quienes lo descubren por primera vez.

Con más de 40.000 metros cuadrados de extensión, el Parque de las Naciones ofrece amplias zonas ajardinadas, senderos para caminar y áreas de sombra ideales para descansar.

Pero sin duda, lo que más atrae a familias y visitantes es la presencia de animales que circulan libremente por el recinto: patos, gallinas, pavos reales e incluso tortugas que conviven en armonía con quienes recorren el parque.

El gran lago artificial, en torno al cual se organiza buena parte del espacio, actúa como refugio para estas especies, ofreciendo un entorno natural que combina tranquilidad y belleza.

Disfrutar en familia

Además de su valor natural, el parque dispone de instalaciones pensadas para el ocio familiar, como zonas de juegos infantiles y espacios amplios donde los más pequeños pueden correr y divertirse.

Todo ello lo convierte en un lugar perfecto para pasar la tarde en familia o simplemente desconectar de la rutina.

Un símbolo verde

El Parque de las Naciones no solo es un pulmón verde dentro del casco urbano, sino también un punto de encuentro para vecinos y turistas. Su accesibilidad y encanto lo han convertido en un lugar imprescindible para quienes visitan Torrevieja.

Un paseo por este rincón es una invitación a descubrir otra cara de la ciudad, más pausada y natural, donde la convivencia entre personas y animales da como resultado un ambiente único y especial.