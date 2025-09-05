Marco (23 años) reabre la discoteca de su abuelo en un pueblo de Alicante: "Fue la más grande de Europa"

La mítica Thamesis de Redován, que en los años 80 fue considerada la discoteca más grande de Europa, vuelve a levantar sus persianas. Lo hará de la mano de Marco Zaragoza, un joven de 23 años de la Vega Baja, que ha decidido recuperar el legado de su abuelo Pepe y devolver la vida a un espacio que marcó a toda una generación.

Durante las últimas semanas, Marco está compartiendo en redes sociales los primeros pasos de esta reapertura.

Sus vídeos, que se han vuelto virales, muestran la magnitud del proyecto y el entusiasmo que despierta en miles de personas que un día bailaron en esta pista.

El regreso de "la bestia"

En una de sus primeras publicaciones, Marco recuerda que el local fue testigo de los bailes de "cientos de miles de personas" y que su abuelo lo levantó con la visión de crear un lugar único. Ahora, asegura que comienza la nueva era de Thamesis Club.

Explica que, durante años, esta "bestia ha estado dormida", pero insiste en que ha llegado el momento de su despertar.

"Día uno reabriendo la discoteca de mi abuelo", escribe con emoción en uno de los vídeos, al tiempo que anima a su audiencia: "Sígueme que luego te lo pierdes". Algunos de sus vídeos han llegado a más de 280.000 personas.

Un proyecto familiar

El fundador, Pepe, también ha querido dejar su mensaje en las redes de su nieto. Con orgullo, asegura: "Para mí sería una ilusión verla de nuevo en marcha y que mis descendientes la sigan".

Sus palabras reflejan la dimensión personal y familiar de un proyecto que va más allá de la música y el ocio nocturno.

Según la propia descripción de Thamesis en redes sociales, sus instalaciones cuentan con 12.000 metros cuadrados distribuidos en cinco salas. Un espacio preparado para acoger conciertos, concentraciones, congresos y todo tipo de celebraciones.

El gran regreso

El anuncio más esperado ya tiene día y nombre. La discoteca abrirá de nuevo el 25 de octubre de 2025 con una fiesta bautizada como Renacer.

Aunque el cartel completo todavía no se ha revelado, ya se ha confirmado la presencia de Irregular Live, un proyecto que, según los organizadores, representa "un sonido irregular, mutante, eléctrico, un híbrido entre live y DJ set que rompe patrones".

El mensaje de presentación no deja lugar a dudas: "Esto no es música. Es un trance colectivo". Muy pronto, aseguran, saldrán las entradas a la venta.

Expectación en redes

La reapertura ha despertado un aluvión de comentarios de quienes vivieron las noches doradas de Thamesis. "Buaaaa, qué ganas e ilusión volver a la gran catedral después de casi 30 años", escribe un usuario.

Otros destacan la fuerza del regreso: "Se ve que va a ser un cartelazo". Tampoco falta la nostalgia: "No me lo voy a perder, qué noches las de aquellos años en Thamesis y sobre todo en la XTC".

La expectación crece con cada publicación y comentario en redes, pero la incógnita sigue en el aire. Habrá que esperar hasta el próximo 25 de octubre para comprobar si Thamesis es capaz de despertar con la misma fuerza con la que rugió hace cuatro décadas y volver a convertirse en la bestia que marcó a toda una generación.